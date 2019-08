MISTERIOZNA SMRT SEKSUALNOG PREDATORA: Ovaj je milijarder znao tajne najmoćnijih ljudi svijeta, kruže jezive i bizarne teorije

Nakon smrti financijera Jeffreyja Epsteina, proširile su se razne teorije zavjera iako ne postoje baš nikakvi dokazi da su istinite; FBI je pokrenuo istragu kojom se žele utvrditi točne okolnosti njegove smrti

Samo nekoliko sati nakon što je ugledni financijer Jeffrey Epstein u subotu pronađen mrtav, internetom su počele kružiti razne teorije zavjere o njegovoj smrti. 66-godišnji Epstein, kojemu se trebalo suditi zbog trgovine seksualnim robljem i optužbi za zavjeru, počinio je samoubojstvo u svojoj zatvorskoj ćeliji u New Yorku. Optužen je da je vodio “ogromnu mrežu” maloljetnih djevojaka u svrhu pružanja seksualnih usluga, a prošlog mjeseca se izjasnio da nije kriv, piše BBC.

Američki predsjednik Donald Trump, bivši predsjednik Bill Clinton i britanski princ Andrew bili su povezani s Epsteinom. Neki od njegovih moćnih suradnika upleteni su u optužbe protiv njega, što je samo poslužilo za raspirivanje teorija zavjera i dezinformacija.

Je li riječ o plaćenom ubojstvu?

Mnoge su se glasine usredotočile na to što su političari možda znali o Epsteinovim navodnim zločinima i jesu li ga možda neki željeli mrtvog. Međutim, ne postoje apsolutno nikakvi dokazi koji bi sugerirali da je to bio slučaj, pa ipak je hashtag #EpsteinMurder u subotu bio aktualan širom svijeta.

Šaljive slike i memei, koji su su sugerirali od lažnog samoubojstva do orkestriranog plaćenog ubojstva, dijelili su se tijekom dana tisuće puta. Facebook, Twitter i YouTube su bili preplavljeni neutemeljenim teorijama o tome što se možda dogodilo s financijerom. Ta luda nagađanja nisu bila ograničena samo na rubnu manjinu. Političari i istaknuti novinari također su poticali špekulacije u vrijeme kad je malo informacija bilo javno dostupno.

Joe Scarborough, domaćin MSNBC-a, napisao je u svom tvitu: “Tip koji je imao informacije koje bi uništile živote bogatih i moćnih muškaraca završavio je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Kako predvidljivo… ruski”. Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio rekao je da je “previše zgodno” to što Epstein više ne može inkriminirati druge. “Ono što mnogi od nas žele znati je što je on znao?”, rekao je novinarima. “Koliko je drugih milijunaša i milijardera bilo dio ilegalnih aktivnosti kojima se bavio?”

Bio je pod nazorom?

Pitanja poput ovih aludirala su, bez ikakvih dokaza, na zlonamjernu zavjeru i hranila grozničave špekulacije na društvenim medijima. Daljnja govorkanja bila su usredotočena na to kako je čovjek, koji je prije samo nekoliko tjedana pronađen polusvjestan i s ozljedama na vratu, uspio sam sebi oduzeti život. U početnim izvještajima tvrdi se da je Epstein nakon tog incidenta u srpnju bio pod nadzorom zbog opasnosti od samoubojstva, pa su se mnogi ljudi pitali kako je mogao umrijeti pod takvim okolnostima.

Osobni odvjetnik predsjednika Trumpa Rudy Giulani upitao se tko ga je nadgledao zbog mogućeg samoubojstva te konstatirao da je “nezamislivo” da bi si Epstein u tim okolnostima mogao oduzeti vlastiti život. No, zatvorski su dužnosnici kasnije rekli da je Epsteinu prije smrti bio skinut nadzor. Teorije zavjere su se potom usredotočile na pitanje zašto je ta odluka donesena, a ne na to kako je mogao sam sebi oduzeti život.

Najnategnutije teorije zavjere

Možda su najnategnutije teorije zavjere bile vezane uz hashtagove #ClintonBodyCount i #TrumpBodyCount, koji su bili aktualni na Twitteru tijekom vikenda. Prvi hashtag su uglavnom koristili konzervativci kako bi sugerirali da je bivši “prvi par”, Bill i Hillary Clinton, bio povezan s Epsteinovom smrću. Drugi hashtag iskoristili su liberali koji su nagađali da je Trump na neki način umiješan. Nijedna strana nije imala dokaze za svoje tvrdnje.

Neutemeljena teorija o sudjelovanju Clintonovih seže sve do dugovječne i opovrgnute teorije zavjere koja je nastala 1990-ih, a prema kojoj par potajno ubija svoje neprijatelje. Dylan Matthews je u Voxu ovog tjedna napisao da ne postoje dokazi da je vanjska osoba naredila Epsteinovu smrt, a još manje da je Bill Clinton ta osoba. Clintonov glasnogovornik Angel Ureña tvrdi da Clinton ne zna ništa o “stravičnim zločinima za koje se Jeffrey Epstein izjasnio krivima na Floridi prije nekoliko godina, ili onima za koje je nedavno optužen u New Yorku”

Opovrgnute teorije

Druge teorije i sitne dezinformacije bilo je lakše opovrgnuti. Primjerice, vrlo se brzo ispostavilo da je fotografija koja prikazuje Trumpa kako ljubi glavu svoje kćerke Ivanke, dok stoji pored Epsteina, zapravo lažna. Slično tome, nakon uhićenja Epsteina 6. srpnja, neki korisnici društvenih medija podijelili su lažnu tvrdnju da su tužitelji sklopili tajni sporazum o priznanju krivnje s financijerom pod upravom predsjednika Baracka Obame kako bi zaštitili Clintona. Ta se teorija ponovno pojavila u subotu.

Međutim, pokazalo se da je sporazum, koji je Epsteinu omogućio da prizna krivicu za manje optužbe, zapravo bio dovršen prije nego što je Obama preuzeo ured pod upravom predsjednika Georgea W. Busha. Ministar rada Alex Acosta podnio je ostavku zbog svoje uloge u sporazumu prošlog mjeseca.

U međuvremenu su neki političari i novinari pozvali ljude na oprez s obzirom na veliku količinu dezinformacija na internetu.

Završena obdukcija

Glavni liječnički inspektor New Yorka rekao je kasno u nedjelju navečer da je izvršena obdukcija, ali da je potrebno više informacija za utvrđivanje uzroka smrti, piše The Guardian.

Doktorica Barbara Sampson u izjavi je kazala da je obdukcija obaljena u nedjelju, dok je privatni patolog promatrao pregled na zahtjev Epsteinovih predstavnika.

I dok je prema neimenovanom gradskom dužnosniku Sampson bila “uvjerena” da je Epstein umro nakon što se objesio u zatvorskoj ćeliji, Federalni istražni ured, ured glavnog inspektora američkog ministarstva pravosuđa i ured za medicinske istrage u New Yorku otvorili su istrage zašto Epstein, koji je prošlog mjeseca stavljen pod nadzor zbog mogućeg samoubojstva, nije ostao pod posebnim nadzorom, piše The Guardian.