MISTERIJ UBOJSTVA U SUSJEDSTVU: Mostarka Lana (19) je otišla na kavu, a pronađena je mrtva u rijeci, blizu mjesta gdje se nekad kupala

Tužitelj koji vodi istragu kaže kako se vjerojatno ne radi o zločinu iz strasti, a na što se isprva sumnjalo, već je vjerojatnije da je riječ o činu potpuno neuračunljive osobe

Osam dana prošlo je od ubojstva 19-godišnje Lane Bijedić iz Mostara u Studencima kod Ljubuškog, a istražitelji i dalje tapkaju u mjestu istražujući ovaj zločin. Nema ni osumnjičenih niti uhićenih, istraga koju vodi Tužiteljstvo Zapadnohercegovačkog kantona i dalje je bez uspjeha.

Tužitelj Josip Aničić kazao je za Klix.ba kako se vjerojatno ne radi o zločinu iz strasti, a na što se isprva sumnjalo, već je vjerojatnije da je riječ o činu potpuno neuračunljive osobe.

OBDUKCIJA OTKRILA KAKAV SE UŽAS DOGODIO KOD LJUBUŠKOG: Lana (19) otišla na kavu, udarana je, davljena i bačena u rijeku…

Niz kontradikcija zbunjuje istražitelje

Ipak, posljednji dan Lane Bijedić i dalje zbunjuje istražitelje nizom isprepletenih proturječnih informacija.

“Nadzorne kamere nju su snimile na kružnom toku kod Zvirovića, ali dio od te lokacije do mjesta na kome je pronađena je slabije pokriven kamerama i on je još uvijek obavijen velom tajne. Pretraga terena, rijeke, kao i vještačenje njenog telefona još uvijek nisu dali informacije koje su istražitelji očekivali”, kazao je tužitelj Aničić.

Zbog svega toga još nitko nije priveden niti ispitan u statusu osumnjičenika, a policija većinu vremena provodi tumačeći kazivanja građana koji su se javili na pozive da pomognu istrazi.

MOBITEL JE KLJUČAN ZA RASVJETLJAVANJE UBOJSTVA? U vrijeme dok ju je majka panično zvala Lana je već bila mrtva; Zabilježeni tragovi borba?

Blizu mjesta gdje je ubijena ljetos se kupala

Podsjetimo, tijelo Lane Bijedić pronašao je ribar prošle nedjelje oko 19 sati u rijeci Studenčici pored Ljubuškog. Ona je, prema snimkama s nadzornih kamera, do tamo najvjerojatnije pješačila gotovo šest kilometara, od benzinske crpke na izlazu iz Čapljine do kružnog toka kod Zvirovića. Prethodno je majci Nini Bijedić, inače dekanici Fakulteta informacijskih tehnologija na Sveučilištu ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru, kazala da ide s prijateljicom na kavu. Na kavu s prijateljicom, međutim, nije otišla, a još se ne zna kako je stigla do benzinske crpke na izlazu iz Čapljine – autobusom, autostopirajući ili ju je dovezao netko poznat.

Obdukcija je pokazala da je Lanu Bijedić netko brutalno pretukao i gušio, a potom njezino tijelo bacio u rijeku. Njezino tijelo uočio je jedan ribar. Klix.ba piše kako je istražiteljima posebno zanimljiv detalj da je Lana ovoga ljeta bila na kupalištu koje se nalazi tek stotinjak metara od mjesta na kojem je pronađeno njezino tijelo pa zaključuju da je poznavala to područje.

Lana je u četvrtak sahranjena u Beogradu.

PROCURILA POSLJEDNJA SNIMKA BRUTALNO UBIJENE LANE (19) – NA PUTU DO ZLOČINA SAMA PROPJEŠAČILA 6 KM: Pronađena je i njezina oporuka