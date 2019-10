MISTERIJ OBITELJI KOJA JE DEVET GODINA BILA ZATOČENA: Jedva mogu govoriti, a služe se nekim izmišljenim jezikom…

Obitelj je zatočio Jozef B. (58), zvan ‘Josef Austrijanac’, koji je sada uhićen zbog zatvaranja obitelji u tajnu sobu, a čini se da neke od njegovih žrtvi više ne mogu ni govoriti

Devet godina je šesteročlana obitelj u Nizozemskoj živjela u izolaciji bez kontakta s ostatkom svijeta. Vijest je to koja je vrlo brzo odjeknula i utjerala jezu mnogima, a sada su izašli detalji o tome što se na farmi događalo. Premda se prema prvim informacijama moglo zaključiti da je otac zatvorio obitelj, to nije slučaj. Zatočio ih je Jozef B. (58), zvan “Josef Austrijanac“, koji je sada uhićen zbog zatvaranja obitelji u tajnu sobu, a čini se da neke od njegovih žrtvi više ne mogu ni govoriti, piše Daily Mail. No, policija tvrdi da obitelj “izgleda normalno” i da nisu bolesni ni pothranjeni.

Šest članova obitelji otkriveno je kada je najstariji sin (25), u nedjelju prošetao do obližnjeg bara u Ruinerwoldu, 60 milja sjeverno od Amsterdama te naručio pet piva i zatražio pomoć. Policajci su pronašli četvero braće i sestara mladića iz kafića, starosti između 18 i 25 godina te njihovog oca u sobi skrivenoj ispod stubišta. Obitelj je odvedena na sigurno. Osumnjičeni Josef Austrijanac pojavit će se na sudu u četvrtak jer se pokazalo da obitelj jedva može govoriti i da razgovaraju na nekom izmišljenom jeziku. Istražitelji su rekli da žrtve jedva mogu razumjeti i da su dijelovi njihovog govora skroz nerazumljivi. Dodali su da su spavali i jeli na podu u prostoriji bez prozora.

Na cijeloj farmi imao nadzorne kamere

Susjedi su lokalnim medijima rekli da Josef Austrijanac zna dobro raditi s drvetom te da je riječ o čovjeku koji se bavi “neobičnim poslovima” jer je od susjeda tražio savjete u vezi radova poput betoniranja. To ukazuje na činjenicu da je sam napravio ovaj izolirani dom. Nikada susjedima nije otkrivao živi li sam ili s nekim. Također, susjedi kažu da je Jozef postavio kamere oko cijelog imanja, da je držao vrata zaključanima i gledao kroz dalekozor što se zbiva.

Navodno je tjerao ljude koji bi zalutali preblizu kući. Navodno je sve slijedio dalekozorom. Lokalni mediji izvještavaju da je Josef imao radionicu u nizozemskom Meppelu te da je u Nizozemsku došao 2010. Iste godine obitelj je zatvorena u podrum kuće, no tu vijest austrijske vlasti još nisu potvrdile.

Najstariji sin imao pristup društvenim mrežama

Mladić koji je došao u bar tražiti pomoć zove se Jan Zon van Dorsten te je živio devet godina izoliran s obitelji. Puno je toga policiji u vezi ovog slučaja nepoznato, no jedna od misterija je definitivno Jan koji je imao pristup društvenim mrežama i bio je aktivan na Facebooku od lipnja ove godine. Objave na njegovom profilu pokazuju da je društvene mreže koristio nekoliko godina do 2010. kada je objavio da se preselio u Ruinerwold – selo u kojem se nalazi farma.

Creconat je povezan s drvnom tvrtkom nazvanom Native Creative Economy, također sa sjedištem u Meppelu, čiji je vlasnik Josef B. Jan je svoje vrijeme provodio na društvenim medijima objavljujući slike prirode i promičući osvještenost o klimatskim promjenama. U subotu je objavio tri fotografije znamenitosti oko Ruinerwolda koje su snimljene u mraku. Misli se da su ih je snimio dok je hodao do bara. Izvještaji kažu da je Jan tri puta došao u bar prije nego je konobar pozvao policiju jer se Jan činio zbunjeno i tražio je pomoć. Nitko od njegove obitelji nije registriran u vladinim bazama podataka, potvrdila je policija – što možda ukazuje na to kako su godinama uspjeli ostati neotkriveni.

Vlasnica kuće ništa nije posumnjala

Lokalni mediji izvijestili su da je Josef B. rođen u Beču. Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova moglo je samo potvrditi da je Josef zatražio da ne stupi u kontakt s veleposlanstvom te je odbio njihovu pomoć. Čovjek koji je imao radionicu kraj Josefove, kazao je da je on vješt drvoprerađivač i da je često izrađivao dijelove za jahte. Alida ten Oever, vlasnica kuće u kojoj je Josef boravio kaže da je uvijek plaćao najam na vrijeme i da nikada nije vidjela znakove drugih ljudi koji su živjeli na imanju.

Sama kuća nalazi se 200 metara od najbliže ceste i 100 metara od najbliže zgrade. Fotografije pokazuju da je imanje okruženo drvećem što blokira pogled, a tu je i visoka ograda. Povrće je uzgajao na parcelama koje okružuju imanje, a imao je i nekoliko domaćih životinja. Zbog svih kamera koje je postavio oko imanja, u selu se šuškalo da Josef Austrijanac uzgaja kanabis.