MISTERIJ NESTALE STUDENTICE BILJANE: Roditelji za njom tragaju dvije godine, a sad se pojavio čovjek koji tvrdi da je s njom razgovarao u Grčkoj

Otac kaže da vjeruje muškarcu koji ju je navodno vidio upravo zbog informacije da je rođena na Kosovu. Ta se informacija nakon njezina nestanka nije spominjala u javnosti, kaže njezin otac.

Jedan je muškarac iz Novog Sada prije mjesec dana napisao pismo obitelji Biljane Đorić iz Kraljeva, koja je prije više od dvije godine nestala. U pismu tvrdi da je nestalu djevojku prošlog ljeta vidio u ljetovalištu u Solunu, a sve je prijavio i policiji. Sasvim je siguran da se radi baš o Biljani pa se obratio njezinim roditeljima.

‘Razgovor je prekinuo Grk koji ju je pozvao po imenu’

Podsjetimo, Biljana Đorić, studentica ekonomije iz Kraljeva, nestala je prije više od dvije godine. Te je večeri 2015. stigla u Kraljevo iz Kosovske Mitrovice vlakom. Sa željezničke stanice je otišla najprije do jedne ulice, u kojoj je uzela taksi i odvezla se do jednog kioska i mjenjačnice. Tamo je nadzorna kamera snimila kako ostavlja putovnicu i mobitel, uz riječi ‘doći će netko po ovo’. Taksi ju je zatim odvezao dalje, do križanja dviju ulica. Tada se Biljani izgubio svaki trag.





‘On se parkirao automobilom ispred jedne trgovine u tom ljetovalištu. Upitao je radnicu koja je tamo bila može li tu parkirati. Djevojka mu se obratila na srpskom, i počela pričati s njim. Kaže da je bila tiha i da je pričala spuštenim pogledom. Rekla mu je da je iz Srbije, da je rođena na Kosovu pa živela u Kraljevu i Kragujevcu. Također mu je rekla da sada živi u selu pored Soluna. Ali razgovor je prekinuo vlasnik Grk kada je djevojku pozvao imenom Biljana, i ona je odmah otrčala u trgovinu’, ispričao je za Blic Biljanin otac Goran Đorić.

Otac: ‘Pitanje je gdje je naša kćer sada’

Dodaje da vjeruje muškarcu koji ju je navodno vidio upravo zbog informacije da je rođena na Kosovu. Ta se informacija nakon njezina nestanka nije spominjala u javnosti, kaže njezin otac.

Novosađanin koji je s djevojkom razgovarao u Grčkoj nije sve odmah prijavio policiji jer je mislio da je Biljana u međuvremenu pronađena i da je tamo radi sezonskog posla, no kad je iz medija doznao da je ona još uvijek nestala, otišao je u policiju. Otac Goran i majka Vesna sumnjaju da je Biljana žrtva trgovine ljudima. Policija je poslala dopis Interpolu, a sada se čeka provjera.

‘Međutim, problem je što još nije počela ljetna sezona i pitanje je gdje je naša kćer sada’, kaže njezin otac za Blic.