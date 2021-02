MISSICA IZ BIH DOBILA OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU, ALI: Fatalna Sunita neće izaći iz pritvora zbog jedne odluke Vrhovnog suda

Vrhovni sud ukinuo je presudu Suniti Hindić zbog ubojstva Nine Ivankovića te naložio ponovno suđenje

Vrhovni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Kantonalnog suda u Mostaru kojom je bivša missica, 22-godišnja Sunita Hindić osuđena na tri i pol godine zatvora zbog ubojstva 55-godišnjeg ugostitelja Nine Ivankovića. Dnevni avaz javlja kako je predmet vraćen na ponovni postupak mostarskom sudu, a okrivljenoj je produljen pritvor.

FATALNA SUNITA DOBILA TRI I POL GODINE ZATVORA ZBOG UBOJSTVA UGOSTITELJA: Pucala je iz pištolja u čovjeka s kojim je bila u vezi

Ponovno suđenje

Tako je Vrhovni sud FBiH prihvatio žalbu Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uložilo je ranije žalbu zbog povrede odredbi kaznenog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazneno-pravnoj sankciji i odluke o mjeri sigurnosti. Naime, Sunitu su teretili za teško ubojstvo, a u resudi je navedeno kako je ona ugostitelja ubila iz nehaja, što je i priznala na suđenju.

“Bili smo u ljubavnoj vezi godinu dana, on me je volio i ja sam njega voljela. U početku smo krili vezu jer je bio oženjen. Onda me je kasnije svima predstavljao kao djevojku. U ožujku sam ostala trudna s Ninom, ali sam imala spontani pobačaj, zbog čega smo bili nesretni. Bili smo zaljubljeni, ne bi mi palo na pamet da tako nešto uradim”, rekla je tada.

Trošili drogu i alkohol

Nju se teretilo da je da je 4. listopada 2019. oko sedam sati ujutro ušla u sobu “Ville Ivanković” u kojoj se nalazio Nino Ivanković te se s njime posvadila, a zatim i zapucala prema njemu. On je od zadobivenih ozljeda iskrvario i umro, a ona je skočila kroz prozor, slomila obje noge te nekako uspjela pobjeći taksijem prema mostarskom naselju Ilići. U noći prije ubojstva oboje su konzumirali alkohol i kokain.