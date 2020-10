MISLITE DA SAMO DONALD TRUMP PRIČA GLUPOSTI? Evo što je njegova Melania ‘bubnula’ u proteklom desetljeću

Melania Trump je prošlog utorka održala jedan državnički govor, no američka javnost, baš kao i njenog supruga, pamti je po ‘biserima’

Melania Trump je prošlog utorka završila drugu večer Republikanskog nacionalnog odbora govorom u kojem je govorila o posljedicama pandemije koronavirusa te apelirala na rasni suživot. Iako je rijetko pred svjetlima kamera, glavnu riječ je održala u Ružičnjaku Bijele kuće, pred malobrojnim uzvanicima, među kojima je bio i njen suprug, američki predsjednik Donald Trump.

Između ostalog pohvalila ga je kao osobu koja “ne skriva kako se osjeća prema stvarima”. “Potpuna iskrenost je ono što mi kao građani zaslužujemo od našeg predsjednika. Voljeli to ili ne, uvijek znate što on misli.” Njen je govor bio ujednačen, no ona je ranije znala, poput svog supruga, svašta “izvaliti.” Independent je izdvojio nekoliko najupečatljivijih.

Ne treba joj dadilja

“Nemam dadilju. Imam kuhara i imam svog pomoćnika i to je to. Ja to radim sama”, izjavila je Melania u intervjuu za Harper’s Bazaar iz siječnja 2016. godine, vremena kada je Trump krenuo u predizbornu kampanju. Ona je tako odgovorila na pitanje o odgoju svog, tada 10-godišnjeg, sina Barrona te dodala kako joj je važnije s njim provoditi trenutke “čak i ako smo oboje u autu i šutimo”. Dodala je da ga je naučila slovenski.

Odsjedanje u čistom hotelu

“Bilo je to nekako zabavno iskustvo. Odsjeli smo u hotelu. Bilo je čisto. Mislim da je to bio Holiday Inn… Smiješno je kad odemo na putovanje. Oni tamo nemaju hotele s pet zvjezdica, ali to jednostavno prihvatiš”, komentirala je za DuJour svoje putovanje u Iowu za vrijeme suprugove prve predizborne kampanje, očito naučena na život na visokoj nozi ili na “tripleks od gotovo 2800 četvornih metara na vrhu Trumpovog tornja na Petoj aveniji”, u kojem su tada, kako se ističe u istom članku, živjeli.

Donald podržava žene

“Podržava sve. Podržava žene. Potiče ih da idu na najvišu razinu, da ostvare snove. Zapošljava mnogo, mnogo žena”, rekla je CNN-ovom Andersonu Cooperu manje od mjesec dana prije izbora 2016. Iako je sasvim jasno da će podržati muškarca za kojeg se udala, smiješno je takvo nešto izjaviti o čovjeku s podebljim nizom optužbi za seksualno uznemiravanje i nizom mizoginih izjava.

Donaldovo ‘hvatanje mačkica’

“Iz snimke vidite, da kamere nisu bile uključene, već samo mikrofon. Pitam se jesu li uopće znali da je mikrofon uključen, jer su bili u dječačkim razgovorima. Taj razgovor je nastavljen, kao i kad ga je voditelj nagovarao da kaže prljave i loše stvari”, izjavila je Melania u istom intervjuu braneći Donaldove riječi izrečene u showu Access Hollywood “zgrabi ih za mačkicu” i opovrgavajući da njen suprug ima ikakvu odgovornost za te riječi, jer je bio “navučen” da to kaže.

U Americi se govori samo engleski

“Moje mišljenje je da više jezika govorite, to je bolje, ali kad dođete u Ameriku, govorite engleski”, rekla je Melania i izazvala salve reakcija u SAD-u, “državi useljenika”, koja čak ni nema službeni jezik.

Obamin rodni list

“Želite li vidjeti rodni list predsjednika Obame ili ne?”, pitala je Joy Behar u intervjuu iz 2011., uoči predsjedničkih izbora na kojima je Barack Obama osvojio drugi mandat. Tada se zalagala da predsjednički kandidati moraju biti rođeni u SAD-u (Obama je rođen na Havajima), iako je ona kasnije postala tek druga prva dama Amerike koja je rođena izvan SAD-a.

Plagijat govora Michelle Obame

“Moji su mi roditelji usadili da moram vrijedno raditi za ono što želim u životu, da me moja riječ obvezuje i da radim ono što kažem i držim obećanja”, rekla je na Republikanskom nacionalnom odboru 2016. Te riječi zvuče predsjednički, ali podsjećaju na riječi Michelle Obame na demokratskoj konvenciji osam godina ranije: “Barack i ja smo odgojeni s toliko istih vrijednosti: vrijedno radimo za ono što želimo u životu; naša riječ je naša veza i radimo ono što kažemo da ćemo učiniti.”

U to je vrijeme internetski pokret #FamousMelaniaTrumpQuotes nemilosrdno bujao, a ljudi su je optuživali zbog plagijata Michelleinog govora i pretvarali se da je sve poznate izjave kroz povijest rekla upravo ona. No, čini se da neke od najboljih izjava, ona sama nije smislila.