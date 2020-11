MISLILI SU DA SU OTIŠLI U PROVOD, A UBRZO JE OTKRIVENA JEZIVA ISTINA: Sve je završilo u krvi, a policija je ubojicu vjerojatno imala pod nosom

Donosimo detalje misterioznog ubojstva iz 70-ih godina koje je zapanjilo Ameriku i svijet

Kada je u studenome 1978. godine četvero tinejdžera koji su radili u restoranu Burger Chef u centru Indianapolisa misteriozno nestalo malo prije kraja radnog vremena, prvo što su upravitelj i policija pomislili jest da su jednostavno ukrali novac i pobjegli. Jedan od radnika je prolazio pored restorana i vidio da je prazan, a kada je došla policija, vidjeli su i razvaljena vrata sefa. Kako nije bilo nikakvih znakova borbe, a ukradena suma je bila relativno mala, svega 581 dolar (otprilike današnjih 2000, uzme li se u obzir inflacija), policija je sumnjala kako je u najgorem slučaju u pitanju tipična pljačka osamljenog restorana, samo su pljačkaši ovoga puta oteli i djelatnike. Bili su uvjereni kako će se četvorka pojaviti negdje u okolici idući dan, pod šokom, ali neozlijeđena.

Upucani, izbodeni, a jedan se ugušio vlastitom krvlju

“Za*bali smo u samom startu“, kasnije je priznao Buddy Ellwanger, policajac koji je vodio istragu. Kako su svi bili uvjereni da slučaj nije od velikog značaja, ne samo da je dopušteno otvaranje restorana idućeg dana, nego je temeljito očišćen, a nikakve fotografije nisu snimljene. No nijedan tinejdžer nije pronađen ni idućeg dana, a automobil jednog od njih pronađen je drugdje u gradu. Tek tada je policija počela razmatrati mogućnost da su njihovi potencijalni krivci zapravo žrtve otmice.

Nije dugo prošlo prije nego što je ta sumnja dobila jezivu potvrdu. Četiri tijela, još uvijek u uniformama Burger Chefa, pronađena su u susjednom okrugu. Poslovotkinja, 20-godišnja Jayne Friedt, je bila izbodna u prsa, toliko silovito da se drška noža odlomila, a velik dio oštrice pronađen je tijekom obdukcije, 16-godišnji Daniel Davis i 18-godišnja Ruth Ellen Shelton su upucani, a Mark Flemmonds, 16-godišnjak koji je kobnu večer mijenjao kolegu, brutalno je zatučen, najvjerojatnije lancem. Umro je od gušenja vlastitom krvlju.

Detalj koji je prilično zbunjivao policiju

Pokrenuta je opsežna istraga, no obzirom na to da je većina dokaza uništena policija nije imala mnogo. Najviše ih zbunjivalo to što je nekoliko žrtava i dalje nosilo satove, a nekolicini je u džepovima ostalo i malo novca. Zajedno s vrećama s ukradenim novcem koje su ubrzo pronađene kod restorana, sve je upućivalo kako pljačka nije glavni motiv ubojstava. U sklopu istrage, 16-godišnja djevojka tvrdila je da je u noći ubojstava ispred Burger Kinga vidjela dvojicu sumnjivih muškaraca u 30-ima; jedan je imao bradu, a drugi, glatko obrijan, svijetlu kosu. Kako je to bilo jedino koliko-toliko čvrsto uporište istrage, uz uobičajeni fotorobot, policija je izradila čak i glinene modele sumnjivaca. I Burger Chef je ponudio nagradu od 25.000 dolara za bilo kakvu informaciju o napadačima.

Hvalisao se u baru, no pokazalo se bez osnova

Kasnije tijekom godine, policija je privela muškarca koji se u baru u obližnjem Greenwoodu hvalio kako je bio uključen u ubojstva. No ispostavilo se kako je to bilo tek pusto hvalisanje, a čak i ako nije, nisu ga mogli optužiti jer nisu imali nikakvih dokaza, a čak je dvaput prošao ispitivanje na poligrafu. No ipak je dao policiji nešto – imena drugih ljudi s kojima je, kako je tvrdio, bio u bandi koja je pljačkala restorane brze hrane uz autoceste.

Konačno, u obližnjem gradu, policija je pronašla muškarca koji je odgovarao opisu bradatog sumnjivca i iskazu osumnjičenog. Sumnja je bila još veća jer je večer prije nego što je doveden na prepoznavanje obrijao bradu koju je dotad nosio pet godina. No ponovo nikakvih dokaza nije bilo koji bi ga povezali s ubojstvima, a on sam nije priznao. Slično je bilo i s muškarcem za kojeg je policija vjerovala da je “plavokosi napadač” kojeg je opisala svjedokinja, ali i imenovao hvalisavi sumnjivac. Podudarao se s iskazima očevidaca, a iako je kasnije zatvoren zbog oružane pljačke drugih objekata brze hrane, nije mu se moglo suditi za ubojstva iz Burger Chefa.

Istraga se širila, sumnjivce su tražili i u drugim saveznim država, a čak su i poznatim kriminalcima nudili blaže kazne ako otkriju počinitelje, no ni dvije godine nakon ubojstva, policija nije bila ništa bliže rješenju. Glavna teorija bila je kako je u pitanju pljačka koja je pošla po zlu, najvjerojatnije jer je jedna od žrtava prepoznala napadača. Policija se usredotočila na poznanike i prijatelje Marka Flemmondsa, koji tu večer nije trebao biti u smjeni. Tri godine nakon ubojstava, zbog potpuno nevezanog zločina s drogom, uhićen je James, brat ubijene Jayne Friedt. Policija ga je pokušala povezati s kobnom pljačkom, ali i to je bila još jedna slijepa ulica.

Nazvao policiju i priznao, ali mnogi sumnjaju u motiv

S obzirom na to da policija nikada nije pronašla pištolj, dršku noža ili lanac kojim su žrtve ubijene, najveći trag otkriven je tek 1984. Donald Forrester, koji je služio 95 godina zbog silovanja, tvrdio je da je afera Burger Chef zapravo bila krivotvorena trgovina drogom u koju je on navodno bio umiješan. Ispočetka se njegovo priznanje kako je upucao dvije žrtve činilo obećavajućim – u vrijeme ubojstava bio je u gradu, policiji je točno opisao mjesta gdje su žrtve pronađene, a znao je i za odlomljenu dršku noža – detalj koji se nije povlačio po medijima. Prema njemu, James Freidt je dugovao novac za drogu pa je on s još trojicom otišao u restoran prijetiti njegovoj sestri. No ispred restorana je izbila svađa kad je Flemmonds pokušao zaštititi Jayne, u naguravanju je pao i glavom udario o branik. Kako bi prikrili dokaze, odlučili su ubiti sve svjedoke.

No s obzirom na to da je Forrester te detalje odlučio iznijeti tek nakon što je trebao biti premješten u izuzetno nasilni zatvor, policija je sumnjala u njegovo svjedočenje, a tužiteljstvo nije moglo ništa jer ga je Forrester ubrzo povukao, nakon što se pročulo kako surađuje s policijom.

Formalno, slučaj je otvoren, no ni nakon više od četrdeset godina, krivac nije osuđen, a tragova nema mnogo. Čak ni korištenje DNK analize nije pomoglo da policija bude išta bliže rješenju nego kobnog petka kada je četvero mladih djelatnika zatvaralo fast food restoran, veseleći se vikendu.