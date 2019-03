MIROVNI PREGOVORI AMERIKANACA I TALIBANA: Razgovori napreduju ‘korak po korak’

Dan nakon napada na američko-afganistansku bazu glasnogovornik pobuljenika rekao je da napreduju pregovori između SAD-a i talibana

Mirovni pregovori između Sjedinjenih Država i talibana napreduju korak po korak, izjavio je jedan glasnogovornik pobunjene skupine u nedjelju, dan nakon napada na američko-afganistansku bazu u kojem je bilo puno žrtava.

Razgovori između dviju strana su nastavljeni u subotu u Dohi nakon dvodnevnog prekida kako bi omogućili interni dogovori. “Pregovori koji traju u Dohi napreduju korak po korak. Pošto je pitanje o kojem se raspravlja ključno i osjetljivo, nužan je oprez”, rekao je Zabihullah Mujahid u priopćenju.

Glasnogovornik je precizirao da se pregovori vode o pojedinostima i povlačenju američkih snaga i naglasio da dogovor još nije postignut. Ekipa američkih pregovarača koju vodi izaslanik Zalmay Khalilzad nije komentirala napredovanje pregovora.

Povlačenje američkih snaga za tri do pet godina

The New York Times je u četvrtak u jednom članku objavio da se razmatra plan Pentagona koji predviđa povlačenje američkih snaga iz Afganistana za između tri do pet godina. Washington radi na prekidu vatre i pokretanju dijaloga između talibana i vlade u Kabulu, što su pobunjenici više puta odbacili.

U napadu na američko-afganistansku bazu u pokrajini Helmand ubijena su 23 pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti. Ministarstvo obrane je navelo da je ubijeno najmanje 20 tallibana koji su sudjelovali u napadu.