Miroslava su ubili na Gulašijadi. Dok je slavio s prijateljima, brutalno su ga mlatili: 'Mučki su udarali'

Foto: Damir Spehar/pixsell

Tog je dana s prijateljima sudjelovao na Junkovačkoj gulašijadi i pasuljijadi gdje je s kolegama odnio pobjedu za najbolji gulaš

18.8.2025.
14:12
Dunja Stanković
Damir Spehar/pixsell
Miroslav G. (46) iz Srbije pretučen je do smrti nakon završetka kulinarske manifestacije u Topoli. Policija je uhitila dvojicu osumnjičenih kojima je određeno zadržavanje u pritvoru od 48 sati. 

Miroslav je ubijen u nedjelju oko 20 sati. Tog je dana s prijateljima sudjelovao na Junkovačkoj gulašijadi i pasuljijadi gdje je s kolegama odnio pobjedu za najbolji gulaš. 

Nakon proglašenja nastavio je slaviti s prijateljima, međutim dobar provod prekinuo se brutalni napad. 

Očevici su posvjedočili da je u večernjim satima došlo do sukoba s drugom skupinom. Krenulo je od dobacivanja, a onda je izbila tučnjava.

Nekoliko je muškaraca nasrnulo na Miroslava i tuklo ga po glavi i tijelu. "Tukli su ga mučki, do smrti", tvrdi izvor Blica. 

On je na licu mjesta poginuo. 

