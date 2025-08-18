Miroslava su ubili na Gulašijadi. Dok je slavio s prijateljima, brutalno su ga mlatili: 'Mučki su udarali'

Miroslav G. (46) iz Srbije pretučen je do smrti nakon završetka kulinarske manifestacije u Topoli. Policija je uhitila dvojicu osumnjičenih kojima je određeno zadržavanje u pritvoru od 48 sati.

Miroslav je ubijen u nedjelju oko 20 sati. Tog je dana s prijateljima sudjelovao na Junkovačkoj gulašijadi i pasuljijadi gdje je s kolegama odnio pobjedu za najbolji gulaš.

Nakon proglašenja nastavio je slaviti s prijateljima, međutim dobar provod prekinuo se brutalni napad.

Očevici su posvjedočili da je u večernjim satima došlo do sukoba s drugom skupinom. Krenulo je od dobacivanja, a onda je izbila tučnjava.

Nekoliko je muškaraca nasrnulo na Miroslava i tuklo ga po glavi i tijelu. "Tukli su ga mučki, do smrti", tvrdi izvor Blica.

On je na licu mjesta poginuo.

