MINISTRI SE POBUNILI PROTIV THERESE MAY I TRAŽE NJEZINU OSTAVKU? ‘Kraj je blizu. Odlazi za deset dana’

Jedanaest ministara pobunilo se protiv May, žele njezinu ostavku, piše Sunday Times

Britanska premijerka Theresa May suočena je s pobunom svojih jedanaest ministara koji su rekli da žele njezinu ostavku, rekao je u subotu politički urednik The Sunday Timesa. “U vladi večeras traje prava pobuna za uklanjanje Therese May s mjesta premijerke”, rekao je Tim Shipman.

Naveo je neimenovanog ministra koji je rekao: “Kraj je blizu. Odlazi za deset dana”. David Lidington, de facto zamjenik premijerke, jedan je od potencijalnih privremenih premijera, no mnogi na toj dužnosti žele i ministra okoliša Michaela Govea ili ministra vanjskih poslova Jeremyja Hunta, rekao je Shipman.