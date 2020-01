MINISTAR SIGURNOSTI O DRŽAVLJANIMA BiH KOJI SU RATOVALI U SIRIJI I IRAKU: ‘Primit ćemo ih, ali nećemo biti utočište za svakoga’

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kazao je kako BiH ne može biti rezervna opcija kome god padne na pamet

Bosna i Hercegovina obvezna je primiti svakog svog državljanina, uključujući i one koji su u inozemstvu počinili kaznena djela i sudjelovali u terorističkim aktivnostima, no takve osobe će po povratku u zemlju morati snositi zakonske posljedice za svoje postupke, izjavio je u utorak ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

Istodobno je Služba za poslove sa strancima BiH danas objavila kako su u prva dva mjeseca ove godine na području Bihaća i Sarajeva locirana i uhićena šestorica migranata podrijetlom iz Afganistana, od kojih se petorica dovode u vezu s međunarodnim terorizmom, a šesti s krijumčarenjem migranata i organiziranim kriminalom.

Komentirajući najave i zahtjeve da BiH primi osobe koje su proteklih godina otišle u Siriju i Irak i tamo boravile na teritoriju koje je kontrolirala teroristička organizacije Islamska država (IS), Mektić je novinarima u Sarajevu kazao kako se ne može dopustiti da u BiH dolazi “tko god to poželi”, ali je jasno da zemlja svoje državljane mora prihvatiti. “Ne možemo mi biti rezervna opcija kome god padne na pamet doći u BiH”, kazao je Mektić.

Čak 60 žena i djece iz BiH bilo u Islamskoj državi

Na sastanku ministara vanjskih poslova država-članica koalicije za borbu protiv Islamske države, koji je 6. veljače održan u Washingtonu, američki državni tajnik Mike Pompeo izrijekom je prenio zahtjev svoje vlade da zemlje čiji su državljani zarobljeni kao pripadnici ili simpatizeri IS-a u Siriji i Iraku preuzmu te osobe iz zatvora u kojima se sada nalaze i same ih procesuiraju zbog povezanosti s terorističkim aktivnostima.

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak tu je obvezu u ime BiH preuzeo, a Mektić je ranije potvrdio kako se pregovara o prihvatu najmanje dvije osobe koje su se borile u redovima IS-a te su zarobljene u borbama s koalicijskim snagama.

U međuvremenu se otvorio problem žena i djece povezanih s BiH, koje su muževi odnosno očevi proteklih godina odveli u Siriju ili Irak. Prema različitim podacima, na teritoriju pod kontrolom IS-a u jednom je trenutku bilo barem 60 žena povezanih s BiH i vjerojatno isto toliko djece, a nitko ne zna koliko je djece, čiji su roditelji državljani BiH, rođeno u Siriji i Iraku. Brojni među njima sada su u izbjegličkim logorima na sirijsko-turskoj granici koje drže kurdske snage i ne mogu nikamo jer uglavnom nemaju nikakve dokumente niti su im vlasti zemalja čiji su državljani ponudile konzularnu pomoć.

‘Otišle smo pod pritiskom naših muževa’

Mediji su ranije ovog tjedna objavili pismo jedne 22-godišnje djevojke, podrijetlom iz BiH, koja je vlastima svoje zemlje, u osobno i u ime još dvije žene slične sudbine, poslala pismo u kojemu ih moli da joj osiguraju povratak u zemlju.

“Nas tri, bosanske državljanke, apeliramo da nas Bosna i Hercegovina vrati natrag i našu maloljetnu djecu u normalan život, koji smo nekad imali. Spremni smo podnijeti i sudski proces, koji će sigurno uslijediti prilikom povratka u našu državu”, napisala je djevojka u pismu koje je njena majka proslijedila Radiju Slobodna Europa (RFE).

U pismu je objasnila kako ima dvoje djece, a druge dvije žene, u čije ime je pisala, imaju četvero odnosno troje djece.

“Mi smo otišle pod pritiskom i silom naših muževa, ne svojevoljno. Ja sam imala samo 18 godina kad sam otišla, bilo me jako strah posljedica koje će uslijediti ako ne odem, a druge dvije žene su bile također pod pritiskom zbog svoje djece”, stoji u pismu.

Ministar Mektić u utorak je kazao kako će ključnu ulogu pri eventualnom prihvatu takvih osoba u BiH imati njihovo državljanstvo, ali i državljanstvo muževa odnosno očeva. U obvezi smo prihvatiti i one koji imaju državljanstvo BiH i to ne možemo spriječiti, no provjerit ćemo je li osoba počinila neko kazneno djelo”, kazao je ministar sigurnosti BiH.

