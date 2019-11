MINISTAR SIGURNOSTI BIH TEŠKO OPTUŽUJE: ‘Milorad Dodik pogoršava migrantsku krizu i želi srušiti državu!’

Na konferenciji za novinstvo, održanoj u Banjoj Luci, Mektić je kazao kako Dodik već mjesecima iznosi lažne tvrdnje da Vijeće ministara BiH nema nikakav plan za rješavanje problema ilegalnih migracija, što nije točno

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je u ponedjeljak kako problem ilegalne migracije u toj zemlji postaje sve teži zbog političkih blokada, a kao izravnog krivca za takvo stanje označio je člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika optuživši ga da planski opstruira provedbu bilo kakvih predloženih mjera jer na taj način želi srušiti BiH kao državu.

Na konferenciji za novinstvo, održanoj u Banjoj Luci, Mektić je kazao kako Dodik već mjesecima iznosi lažne tvrdnje da Vijeće ministara BiH nema nikakav plan za rješavanje problema ilegalnih migracija, što nije točno. “To je laž, dezavuiranje i pokušaj manipulacije”, kazao je Mektić pojašnjavajući kako Vijeće ministara redovito razmatra ovaj problem te je predložilo niz mjera koje bi valjalo poduzeti, no Predsjedništvo BiH nije odobrilo niti jednu jer se svakoj usprotivio upravo Dodik.

Dodik odbio dati suglasnost da oružane snage BiH pomognu policiji na granici

Kao dokaz za to naveo je činjenicu da je zbog Dodikova protivljenja odbijen zahtjev Vijeća ministara da se poveća proračun kako bi se zaposlilo dodatnih 500 graničnih policajaca. “Predsjedništvo BiH nije nam odobrilo niti jednu marku za rješavanje problema migracija”, kazao je Mektić dodajući kako Granična policija zbog toga nema ni tehničke opreme koja joj je potrebna.

Dodika je prozvao i zbog toga što je odbio dati suglasnost da se pripadnici oružanih snaga BiH angažiraju kako bi policiji pružili potporu u osiguranju nadzora granice, iako je Vijeće ministara predložilo da oni to čine bez oružja te da sudjeluju isključivo u postavljanju zapreka na teško pristupačnim lokacijama koje migranti koriste kako bi prelazili granicu. “Vojska ne bi imala nikakve druge ovlasti i ja ne znam u čemu bi bio problem, no Milorad Dodik ni to nije želio dopustiti”, kazao je Mektić. Dodik je ranije protivljenje angažiranju vojnika obrazložio kontatacijom kako nikada neće dopustiti da se” vojska rasporedi na granici sa Srbijom”.

Dodik protiv svega

Mektić je kazao kako su inozemni donatori predložili potporu da se na nekim mjestima granica osigura žicom, a Dodik je eksplicitno odbio i tu mjeru, kao što ne dopušta ni da Graničnoj policiji pomaže policija Federacije BiH pa su graničari tako dobili pojačanje samo iz MUP-a RS koji im je mogao osigurati tek 104 svoja policajca.

Ministar sigurnosti BiH tvrdi kako Dodik nije dopustio ni da država sklopi ugovor s Frontexom, koji nudi potporu u zaštiti granice i dolazak policajaca iz europskih država kako bi oni nadzirali stanje i pomagali lokalnoj policiji. Podsjetio je kako u Srbiji sada djeluje 236 policajaca temeljem ugovora s Frontexom, a Dodik ne da niti jednome pristup u BiH.

“Operativni plan imamo, no Dodik, postavljajući se kao veliki ekspert, nije predložio niti jednu mjeru koja bi pomogla kontroli istočne granice. Njegov je cilj proizvesti problem, anarhiju i destabilizirati stanje… Cilj je rušiti BiH”, kazao je Mektić. Poručio je kako on, za razliku od Dodika, “nema vilu u Beogradu, na Cipru i u Podmoskovlju” te svoju budućnost stoga jasno veže za BiH i stoga se zalaže da država ima instrumente kojima će reagirati na krizne situacije poput sadašnje.

‘Najveći problem je u kampu Vučjak’

Komentirajući stanje u migrantskim kampovima u BiH, Mektić je kazao kako je najveći problem i dalje onaj na lokalitetu Vučjak pokraj Bihaća, koji je izgrađen na prostoru nekadašnje deponije smeća. Za altrenativnom lokacijom i dalje se traga, no Mektić nije želio otkriti gdje bi dva nova kampa mogla biti uspostavljena istaknuvši kako želi izbjeći komplikacije s lokalnim vlastima.

“Nitko ne da lokaciju, svugdje su problemi, a općine odbijaju dati suglasnost”, potužio se ministar sigurnosti BiH dodajući kako je u nemogućoj situaciji jer državno koorinacijsko tijelo, zaduženo za problem ilegalnih migracija kojima on presjedava, ima ovlasti na razini “lovačkog društva”.

