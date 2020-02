MINISTAR IZNIO TEORIJU O KORUPCIJI: ‘Ona ne postoji, to je nešto imaginarno, riječ je o narodnim običajima koji su samo kod nas normalni’

Ministar u BiH: ‘Korupcija ne postoji, mi imamo ljude koji žive kako žive i običaje koji su kod nas normalni, iako nigdje u svijetu nisu. Korupcija je nešto imaginarno, što su izmislili’

Zoran Marković, ministar pravosuđa i uprave u Vladi Srednjebosanskog kantona, nedavno je na okruglom stolu posvećenom borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, izjavio kako kriminal, pljačka i korupcija nisu kaznena djela, nego je riječ o narodnim običajima, odnosno dijelu folklora karakterističnog za podneblje BiH, piše Slobodna Bosna.

“Korupcija ne postoji, mi imamo ljude koji žive kako žive i običaje koji su kod nas normalni, iako nigdje u svijetu nisu. Korupcija je nešto imaginarno, što su izmislili”, kazao je ministar.

“Slušam kako se ovdje govori o korumpiranim političarima i to mi se ne sviđa. Znači li to da sam samo ja korumpiran? Isto tako ja mogu reći da su novinari korumpirani. Vladin tim nastojat će prevenirati i promijeniti običaje, da se to korak po korak promijeni, ali to nije represivni aparat i nećemo hvatati ljude po cesti. Svi bi rekli da je neko drugi korumpiran, a onda bi ‘uletjeli’ pare, i iskoristili vezu da se zaposle. Moje osobno pravilo je da svi trebamo krenuti od sebe”, dodao je Marković.