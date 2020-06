MILOŠEVIĆEV ODVJETNIK PROGOVORIO O SLOBINOJ SMRTI: ‘Da je mene slušao, on ne bi otvorio usta’

‘On je umro od iscrpljenosti’

Toma Fila, ugledni srpski odvjetnik, koji je ujedno i bio odvjetnik bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića čiji je život skončao u haškom zatvoru, otkrio je od čega je “Sloba” umro. Premda su nagađanja bila razna, a čak se pričalo i o trovanju, Fila je u emisiji “Bez ustručavanja” rekao da je razlog Miloševićeve smrti bila iscrpljenost. Inače, Milošević je preminuo 11. ožujka 2006.

“Milošević je bio bolestan od angine pektoris. Nije imao šećer kako su pričali. To je bolest s kojom, ako živiš u dobrim uvjetima, ne moraš umrijeti, nego ćeš umrijeti od nečeg drugog. Međutim, on nije živio u dobrim uvjetima. On je živio u užasnoj situaciji. Dobivao je milijun papira dnevno. On je umro od iscrpljenosti”, prenosi Kurir izjavu Tome File.

‘Nije otrovan’

Srpski odvjetnik je demantirao da je Milošević otrovan, o čemu se svojevremeno spekuliralo u javnosti. Dodao je da je Miloševića savjetovao da se uopće ne brani pred sudom u Haagu.

“Prvo sam mislio da treba imati branitelja. On se htio braniti sam. Drugo, rekao sam mu da uopće ne treba govoriti , da se ne treba braniti. Jer, ne priznaje sud. Ako ne priznaje sud, što se brani. I obrnuto, ako se braniš, onda si priznao taj sud. Da je mene slušao, on ne bi otvorio usta (…) Tužiteljstvo u Haagu nije znalo što da radi, ako se on suzdrži od obrane. Kada je ušao u sudnicu, oni su pravili banket i otvarali šampanjac. Prihvatio je da mu se sudi, a unaprijed mu se sudbina zna. On je mislio da će pokazati nekome što je istina. To je isto kao da jare ide vuku pokazati što je istina. Sud u Haagu došao je ‘pojesti’ Miloševića”, prenosi Kurir komentar odvjetnika File.