MILORAD DODIK PROTIV VOJSKE NA GRANICAMA BIH: Pitanjem migranata treba se baviti na drugačiji i ozbiljniji način

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u četvrtak je odbacio mogućnost angažiranja vojske njegove zemlje kako bi se kontrolirala moguća eskalacija migrantske krize.

Dodik je novinarima u Istočnom Sarajevu kazao kako je za njega neprihvatljiv prijedlog ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića da se u slučaju potrebe angažira vojska koja bi graničnoj policiji pomagala u zaštiti granica prema Srbiji i Crnoj Gori. Radončić je kazao kako je to nužno jer Graničnoj policiji BiH nedostaje čak 1200 ljudi.

“Odluka (da se ne angažira vojska) je ranije donesena i ona ostaje na snazi. Pitanjem migranata treba se baviti na drugačiji i ozbiljniji način”, kazao je Dodik.

Podsjetio je kako je sadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić sredinom 2019. predložio da državni vrh donese odluku kojom bi se dopustilo angažiranje pripadnika oružanih snaga u zaštiti istočnih granica, no takva odluka nije donesena jer joj se usprotivio upravo Dodik. On je to tada učinio s obrazloženjem kako ne želi dopustiti da se vojska raspoređuje na granici sa Srbijom, no nije ponudio nikakvo drugo rješenje.

Odgovornost za rješavanje nove migrantske krize Dodik je sada prebacio na adresu tijela Europske unije i država-članica ustvrdivši kako se BiH, zbog svoje organizacije i slabosti, nije u stanju nositi s tim izazovom.

