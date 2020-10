MILORAD DODIK NAJAVIO: ‘Tužit ćemo Hrvatsku na bilo kojoj sudskoj instanci u svijetu i neću oklijevati, osim ako…’

Dodik smatra da je krajne vrijeme da se donesu odluke koje vjerojatno nisu mogli izbjeći

Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio je tužbu protiv Hrvatske zbog nuklearnog otpada u Trgovinskoj gori. Dodik je novinarima u Gradišci rekao da je donesena odluka o formiranju stručnog i pravnog tima, iako je ministrica vanjskih poslova Bisera Turković odugovlačila, prenosi B92.

Podsjetio je da je to pitanje Staša Košarac, inače ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, stalno vraćao na Savjet i da se to uporno odbijalo. Dodik smatra da je krajne vrijeme da se donesu odluke koje vjerojatno nisu mogli izbjeći.

MILORAD DODIK: ‘Nemamo nijedan razlog da ne podržimo zahtjev Hrvatske u BiH’

‘Ako ne bude pomaka pokrenut ćemo međunarodne tužbe’

“Prošle godine kada sam ušao u Predsjedništvo, već sam na prvim sjednicama tražio usvajanje odluke da se nuklearni otpad ne može odlagati u Trgovinskoj gori i da je neophodno da se u to uključe organi BiH. Hrvati su to radili individualno i sada vidimo neke pomake, jer smo rekli da ćemo, ukoliko ne dođe do dogovora, pokrenuti međunarodne tužbe. Zbog toga je potreban i ovaj stručni tim da bi se napravila podloga za te poteze”, rekao je Milorad Dodik.

Dodik je naglasio da neće oklijevati kada je u pitanju podizanje tužbe na bilo kojoj sudskoj instanci u svijetu ako ne bude dogovora s Hrvatskom, prenosi B92.