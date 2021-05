‘MILORAD DODIK JE NAJOBIČNIJA SEOSKA LAŽOVČINA’: Frcaju optužbe dok vojnici iz BiH vježbaju zajedno s onima iz SAD-a

‘Ako provodite bilateralnu vojnu vježbu sa vojskom SAD-a, kreirate i stvarate pretpostavke da ojačate svoju sposobnost, ubrzate put prema NATO-u’

Ključni general oružanih snaga BiH Senad Mašović kazao je u utorak kako se njegovi vojnici vježbajući zajedno s onima iz SAD-a prilagođavaju standardima NATO-a pa time i mogućem članstvu u Alijansi čemu se uporno protivi predsjedatelj predsjedništva BiH Milorad Dodik. Oko 500 vojnika iz BiH te 700 vojnika iz sastava kopnene vojske SAD-a od ponedjeljka pa do 2. lipnja sudjeluje na vojnim vježbama na poligonima Manjača kod Banje Luke te kod Glamoča i Tuzle.

General Mašović koji obnaša dužnost zapovjednika glavnog stožera oružanih snaga BiH kazao je kako se vježba “Brzi odgovor 21” kao dio velikih manevara na cijelom kontinentu pod nazivom “Branitelj Europe 21” fokusira na jačanje vojnog partnerstva sa SAD-om ali i s NATO-om.

“Naravno da ima poveznica i s aktivnostima NATO-a i s vježbama NATO-a. Vojska SAD-a je najveća vojna sila u svijetu i osnova postojanja NATO-a. Prema tome, ako provodite bilateralnu vojnu vježbu sa vojskom SAD-a, kreirate i stvarate pretpostavke da ojačate svoju sposobnost, ubrzate put prema NATO-u, povećate stupanj interoperabilnosti i kroz ovu vježbu ojačate i unaprijedite svoje sposobnosti”, kazao je Mašović u intervjuu za televiziju N1.

Dodik tvrdi da je to simultana vježba

Dodik se javno protivi svakom približavanju BiH članstvu u NATO-u a uoči vježbe “Brzi odgovor 21” ustvrdio je kako ni ona nema veze sa suradnjom s Alijansom. “To nije vježba NATO-a, već simultana vježba, više online, s dijelom gađanja pješačkim streljivom. To se radi između oružanih snaga BiH i SAD-a, ne NATO-a”, kazao je ranije Dodik hvaleći se kako je osobno spriječio da se u BiH održi vježba u kojoj bi sudjelovali i američki vojni zrakoplovi.

Na primjedbe iz oporbenih stranaka kako, bez obzira što Dodik govori, američki vojnici sada prolaze kroz Banju Luku i marširaju Manjačom, on je uzvratio tvrdnjama kako je to rezultat odluka koje je ranije donio njegov prethodnik u državnom vrhu Mladen Ivanić.

“Pitaju… odakle američki vojnici na Manjači? Doveo ih Mladen Ivanić svojom odlukom i ne znam što nisu pitali njega zašto je pristao na to, jer znam da znaju da je on dao suglasnost. Ono što prešućuju je da se u vježbi, koju lažno kritiziraju, ne koristi oružje koje je bilo planirano, na što je Ivanić također pristao, a Dodik spriječio”, izjavio je u ponedjeljak sadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH.

‘Dodik je najobičnija seoska lažovčina’

Ivanić, koji je poznat po suzdržanom rječniku i biranju riječi, Dodiku je odgovorio na neuobičajeno oštar način ispričavajući se zbog rječnika koji koristi, uz pojašnjenje kako se s nekim ljudima ne može drugačije polemizirati.

“Milorad Dodik je najobičnija seoska lažovčina, koji se upetljao u vlastite kučine i laži, pokušavajući na druge svaliti odgovornost za svoje postupke”, kazao je Ivanić, dodajući kako osobno nikada nije potpisao ni jedan dokument vezan uz sadašnje vojne vježbe. Ocijenio je kako Dodik samo ‘fingira’ protivljenje članstvu BiH u NATO-u dok istodobno prešutno dopušta jačanje suradnje koja nužno vodi ka tom cilju.

“Ako je (Dodik) sam sebe uvjerio u svoje laži, onda to više nema puno veze s politikom, nego je to već slučaj za medicinu. Nažalost, u toj fazi završe svi diktatori koji sebi daju božansku ulogu i značaj, a Dodik je to sebi umislio”, zaključio je Ivanić.

General Mašović je na pitanje kakav je status BiH u odnosu na moguće članstvo u Alijansi kazao kako je nedvojbeno da je aktiviran Akcijski plan za članstvo (MAP) a da je sada glavna zadaća postići kompromis u samoj zemlji o tome kako nastaviti proces euroatlantskih integracija u interesu države i njenih građana.