MILIJUN ZA SVAKU GODINU IZA REŠETAKA: Nevin proveo 27 godina u zatvoru pa dobio 27 milijuna dolara odštete

Schand je osuđen na doživotnu kaznu bez mogućnosti uvjetnog otpusta nakon smrti Victorije Seymor 1986. godine

Mnogi kažu da su nevini prije nego ih se pošalje u zatvor, ali Mark Schand (55) iz Hartforda u američkoj državi Massachusetts zaista nije bio kriv za ubojstvo za koje je bio optužen. Schand je osuđen na doživotnu kaznu bez mogućnosti uvjetnog otpusta nakon smrti Victorije Seymor 1986. godine, piše Daily Mail. Pokojna majka troje djece pogođena je zalutalim metkom nakon što su dileri droge Charles ‘Heavy’ Stokes i njegov brat David “razmijenili” metke s Anthonyjem Cookeom i Michaelom Hostenom. Sve se zbilo 2. rujna 1986. u Massachusettsu.

Tri tjedna kasnije, svjedok je istražiteljima rekao da je “50 posto siguran da je Schand napadač”. Braća Stokes kasnije su identificirali Schanda kao onoga koji je pucao i držali se iste tvrdnje tijekom suđenja. Heavy Stokes povukao je svoje svjedočenje 1989. godine.

Lažno svjedočenje, novi svjedoci i 27 milijuna dolara odštete

Istražitelji iz Centurion Ministries, neprofitne organizacije koja ispituje slučajeve ljudi za koje se vjeruje da su pogrešno osuđeni za zločine, pokrenuli su slučaj Schanda 2010. godine, 23 godine nakon njegove osude. Otkrili su nove svjedoke, lažno svjedočenje i službene nedolične radnje koje su počinili umirovljeni policijski službenici Springfielda Elmer McMahon, Leonard Scammons, Raymond Muise i Michael Reid. Otkrili su i da je Schand imao svjedoke alibija koji su potvrdili da je bio 30 milja daleko kada se dogodila pucnjava. Otkrića organizacije dovela su do toga da savezni sudac odobri Schandu novo suđenje u ožujku 2013. godine.

Sudac C. Jefferey Kinder naredio je Schandovo puštanje iz zatvora 4. listopada iste godine. Dvanaest dana kasnije, odbačene su optužbe protiv Schanda. U zamjenu za krađu gotovo tri desetljeća njegova života, država je u početku pristala platiti Schandu 450.000 dolara. Dužnosnici se nikada nisu morali ispričavati ili priznati da su pogriješili. Schand je tužio grad Springfield 2015. godine zbog postupaka časnika čiji je rad doveo do toga da je lažno identificiran kao strijelac. Porota je odlučila da će Schand dobiti milijun dolara za svaku godinu provedenu u zatvoru. “Koliko vrijedi 27 godina života osobe? To je vrlo zanimljivo filozofsko pitanje”, rekla je Heather McDevitt, jedna od Schandovih odvjetnica. “Postoje iskustva koja se nikad ne mogu zaboraviti. Tu su bol i patnja i podvrgavanje nasilju, izolaciji i usamljenosti”, kazala je.

Danas Schand posjeduje i vodi tri smoothie tvrtke u Novoj Britaniji u Connecticutu koje je otvorio 2018. godine, a ima i ženu Miu.

