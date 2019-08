MILIJARDER PEDOFIL U OPORUCI IMENOVAO I UGLEDNOG HRVATA: Znanstvenik iz Zagreba koji surađuje s Billom Gatesom je izvan sebe od šoka

Multimilijunaš optužen za sudjelovanje u pedofilskom seks-skandalu u oporuci je naveo Hrvata Borisa Nikolića za kojeg još nije utvrđeno kakve veze ima s njim

Otkriven je sadržaj oporuke Jeffreyja Epsteina, multimilijunaša koji je počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu gdje je čekao suđenje zbog optužbi za sudjelovanje u pedofilskom seks-skandalu. On je u svojoj oporuci naveo četiri osobe; svog brata Marka kao nasljednika te prijatelja Richarda Kahna i odvjetnika Darrena Indykea kao izvršitelje oporuke. Četvrta osoba, koja se spominje kako rezervni izvršitelj je hrvatski imunolog Boris Nikolić, piše Daily Mail.

DAN NAKON ŠTO SU OTKRIVENE TISUĆE DOKUMENATA: Milijunaš optužen za pedofiliju i trgovinu robljem počinio samoubojstvo

MISTERIOZNA SMRT SEKSUALNOG PREDATORA: Ovaj je milijarder znao tajne najmoćnijih ljudi svijeta, kruže jezive i bizarne teorije

Imunolog i poduzetnik

Nikolić je odmah rekao kako je ostao u šoku nakon što je doznao tu vijest te dodao: “Nisam upoznat s tim stvarima i uopće nemam namjeru ispunjavati te dužnosti.” Dodao je i kako ga Epstein nikad nije financirao, a detalji njihove veze nisu poznati.

Hrvatski znanstvenik je 1994. godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a staž je odradio na KBC-u Rebro. Nakon toga je otišao u SAD, gdje se na Harvardu usavršavao u području imunologije. Njegovi kolege kažu da je pokazivao jak interes za primjenu znanstvenih spoznaja i otkrića, a objavio je više od 70 radova i patenata. Sudjelovao je i u osnivanju nekoliko biotehnoloških kompanija, poput Editas Medicine, čija je vrijednost procijenjena na 120 milijuna dolara, koju je osnovao u suradnji s Billom Gatesom, čijoj se zakladi pridružio 2007. te mu jedno vrijeme bio i savjetnik.

NAKON EPSTEINOVE SMRTI POJAVILE SE BROJNE TEORIJE ZAVJERE: ‘Koliko je drugih milijunaša i milijardera bilo uključeno u ovo?’

NOVI BOLESNI DETALJI EPSTEINOVE MREŽE: ‘Prijatelj mu je za rođendan darovao tri djevojčice. Bilo mu je smiješno kako ih se lako može kupiti’

Imovina od pola milijarde dolara

U oporuci koja je podnesena sudu na Virgin Islandu, Epstein je naveo kako sva njegova imovina, osim umjetnina i antikviteta, vrijedi 577.672.654 dolara. To je 20 milijuna dolara više nego što je naveo prošloga mjeseca u sudskoj prijavi. Tužitelji na Floridi i u New Yorku već su predali zahtjeve za obeštećenje žrtava, tražeći da se one isplate iz Epsteinove bogate imovine.