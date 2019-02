MILIJARDER KOJEG DESNIČARI ZOVU ANTIKRISTOM: ‘Ako se Europljani ne probude, EU će završiti kao SSSR’

On vjeruje i kako će predstojeći izboru za Europski parlament biti ključni za budućnost europskog kontinenta, ali naglašava kako će anti-europske stranke biti u prednosti

Ususret europskim izborima, kontroverzni milijarder George Soros pozvao je proeuropski nastrojene birače da se probude prije no što kontinent “odmjesečari u zaborav”.

U članku kojeg je napisao za Marketwatch, George Soros tvrdi kako će Europska unija otići u smjeru u kojem je otišao svojedobno Sovjetski savez, ako ljudi ne djeluju na vrijeme. “Europska unija mjesečari u zaborav i Europljani se moraju probuditi prije no što bude prekasno”, napisao je Soros.

“Ako se ne probude, Europska unija će skonačti isto kako je 1991. skončao Sovjetski Savez. Čini se da ni naši vođe, ni prosječni građani ne shvaćaju da se nalazimo u jednom revolucionarnom trenutku čije mogućnosti su raznolike, i samim time je teško reći kako će sve završiti”, smatra Soros.

On vjeruje i kako će predstojeći izboru za Europski parlament biti ključni za budućnost europskog kontinenta, ali naglašava kako će anti-europske stranke biti u prednosti.

I Trump voli u njemu naći krivca

Dotaknuo se i Brexita, događaja koji će, kako kaže, obilježiti Veliku Britaniju za narednih nekoliko desetljeća. “U Ujedinjenom Kraljevstvu okoštale stranaćke strukture ne dopuštaju volji naroda da bude izražena na pravi način. Situacija je toliko kompleksna da većina Britanaca samo želi da to sve što prije završio iako će ih obilježiti za naredna desetljeća”, konstatirao je.

Soros je jedan od najvećih sponzora američke Demokratske stranke, a golemu količinu mnovca upumpao je i u kampanju protiv Brexita zbog čega je zaradio kontroverzni status u desničarskim krugovima.

Čak je i Donald Trump u više navrata izbacivao neke teorije zavjere o Sorosu, uključujući i onu po kojoj je upravo on financirao karavanu koja se iz srednje Amerike kreće prema granici SAD-a. I Soros je bio na popisu Demokrata koji su od jednog Trumpovog obožavatelja poštom dobili bombe kućne izrade.

‘Kažu da sam antikrist’

I doista, nije ništa novo da se Sorosa optužuje ta sve što pođe krivo u svijetu. “Puno puta su me prikazali kao đavla. Boli me činjenica da ekstremiste motiviraju teorije zavjere. Krive me za sve, čak kažu i da sam antikrist. Volio bih da nemam toliko neprijatelja, ali budući da ih imam, shvatit ću to kao da nešto ipak radim kako treba”, rekao je svojedobno Soros.

Financial Times proglasio je Sorosa čovjekom godine 2018. nazvavši ga “nositeljem liberalne demokracije” koja se našla na udaru “Putinove Rusije i Trumpove Amerike”.

Sorosevo bogatstvo u ovom se trenutku procjenjuje na oko 8 milijardi dolara, umanjeno za oko 18 milijardi koje ulaže putem svoje humanitarne organizacije.