MILENIJALCI SU U GABULI: Zabrinjavajuća analiza: ‘Sljedeća recesija razorit će one u dobi od 22 do 38’

Milenijalci zbog prošle krize zarađuju manje, kasnije kupuju nekretnine i nemaju s čime štedjeti ili ulagati, a sve su glasnije najave o novoj financijskoj krizi na globalnoj razini

Recesije nikad nisu dobre. Ekonomski pad donosi loše financijske, emocionalne i zdravstvene posljedice za sve; od novorođenčadi do umirovljenika. No, sljedeća kriza, kada i ako se dogodi, mogla bi snažno udariti po generaciji ljudi u dobi od 22 do 38 godina, za koje niti posljednja recesija još nije završila.

Milenijalci su doživjeli već nekoliko financijskih kriza zbog čega su sad ranjiviji od ostalih dobnih skupina. Kako se približavaju srednjoj životnoj dobi, većina njih nije uspjela upasti niti u srednju klasu, pa je velika vjerojatnost da će oni biti prva generacija u modernoj ekonomskoj povijesti koja će biti siromašnija od svojih roditelja. Sljedeća bi recesija Milenijalcima mogla značiti nemogućnost razvoja karijere i smanjenje plaća, iako zapravo ulaze u svoje prve radne godine, piše The Atlantic.

Porazne brojke

Upravo je velika kriza iz 2008. uzrokovala takvo stanje, jer je za milenijalce, osim nekoliko godina visoke nezaposlenosti i života s roditeljima značila i dolazak na najgora tržišta rada u posljednjih 80 godina i desetljeće izgubljenih plaća. Studije pokazuju kako ova generacija trpi značajne gubitke u zaradi. Prema dostupnim podacima, muškarci milenijalci od 2014., unatoč gospodarskom oporavku, zarađuju otprilike jednako kao i muškarci iz generacije X, no 10 posto manje od generacije “baby boomera” rođenih pedesetih. Milenijalke, pak, zarađuju manje i od žena iz generacije X.

Još jedan problem je i nakupljenih bilijun dolara duga u obrazovanju. U usporedbi s generacijom X, gdje je četvrtina populacije uzela studentske zajmove, taj se broj kod milenijalaca popeo na 50 posto. No oni su morali izdvojiti dvostruko više sredstava od generacije X, što ih je, uz niže plaće, dovelo do toga da budu isključeni s tržišta nekretnina. Štoviše, milenijalci nisu imali koristi niti od oporavka tržišta i cijena stanova, niti od povećane kreditne sposobnosti. Podaci iz SAD-a govore da je stopa vlasništva nekretnina kod milenijalaca za osam posto niža od ostalih generacija, a prosječna dob kupaca kuća je 46 godina.

Nema štednje ni ulaganja

Osim toga, životni troškovi onemogućuju milenijalce u pokušajima štednje ili ulaganja. Udio Amerikanaca mlađih od 35 godina koji posjeduju dionice srozao se s 55 posto u 2001. na 37 posto u 2018. godini. Jedan razlog tomu je to što poslodavci rjeđe nude planove za mirovinsku štednju. Drugi razlog je to što Milenijalci na kraju mjeseca nemaju što uložiti u to. Stručnjaci upozoravaju da gotovo čitava generacija ne štedi na odgovarajući način, a čak dvije trećine njih uopće nema mirovinsku štednju.

Moguća rješenja kriju se u naglom i brzom rastu plaća, gradnji novih stanova i otpisu studentskih dugova. No, stručnjaci upozoravaju kako je to malo vjerojatno. Sljedeća bi recesija, kad god ona nastupi, vjerojatno će pogoršati probleme generacije milenijalaca, jer će ih onemogućiti u ponovnom stjecanju bogatstva, pa čak i u akumuliranju bilo kakvog bogatstva. Najgore od svega jest to što će se problemi milenijalaca, zbog osjetljive i sporije rastuće ekonomije, preliti na generaciju Z, čak i da milenijalci počnu zarađivati više, posjedovati nekretnine, štedjeti i ulagati.