MIGRANTSKA KRIZA IZAZVALA POLITIČKI KAOS: Kolona autobusa vraćena iz Konjica u Sarajevo, ministar sigurnosti viče: ‘Ovo je državni udar!’

Prvi ozbiljniji pokušaj vlasti u BiH da kontrolira ilegalnu migraciju i izbjeglice smjeste u pristojne uvjete izazvao je u petak veliki političku krizu u kojoj se političari s različitih razina vlasti međusobno optužuju za pokušaj državnog udara i uspostavu granica “trećeg entiteta”. Skupina od oko 250 migranata koji su boravili u “divljem” šatorskom naselju u parku u središtu Sarajeva u petak je trebala biti prebačena u azilantski centar Salakovac kod Mostara prema odluci vijeća ministara BiH.

No, autobusi su po nalogu vlasti Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) zaustavljeni na pola puta, što je državni ministar sigurnosti Dragan Mektić nazvao “državnim udarom”.

“Političari se iživljavaju nad jadnim ljudima”

Predsjednik Vlade HNŽ-a Nevenko Herceg uzvratio je da je akcija dijela državnih i vlasti Sarajevske županije da nenajavljeno smjeste migrante ‘pokušaj destabiliziranja ove županije i grada Mostara’.

Kolona autobusa morala se vratiti iz Konjica jer je iz Mostara stigla policijska obavijest kako im prolazan neće biti dopušten. Migranti, među kojima ima veći broj male djece i žena, satima su bili “zaglavljeni” na planini Ivan, mjestu koje je prirodna granica između Bosne i Hercegovine.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je na izvanrednoj konferenciji za medije u Banjoj Luci kazao je kako je očito da se “političari iživljavaju na ovim jadnim ljudima” koji zaslužuju zaštitu po svim međunarodnim konvencijama unatoč činjenici kako je riječ o ilegalnim migrantima. Neki političari, tvrdi Mektić, žele stvoriti kaos u zemlji koristeći migrantsku krizu.

Po njegovim riječima, šatorsko naselje u Sarajevu uklonjeno je iz humanitarnih i sigurnosnih razloga, a Salakovac je odabran jer ima sve potrebne uvjete za smještaj i njime upravljaju tijela državne vlasti. Dodao je da je sve bilo pravodobno dogovoreno s policijom u Mostaru, a onda je uslijedila “ničim najavljena i tajna” akcija interventne policije Hercegovačko-neretvanske županija (HNŽ) koja je uz uporabu oružja presrela kolonu i pod prijetnjom sile zabranila prolazak autobusima.

Policija Hercegovačko-neretvanske županije prijetila oružjem

Ministar Mektić tvrdi kako je službenim osobama koje su pratile migrante policija HNŽ-a prijetila oružjem. Najavio je kako će reagirati Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) koja je sve prijavila državnom tužiteljstvu, a koje je već otvorio istragu.

“Tužiteljstvo BiH mora reagirati a oni koji su spriječili državne institucije da rade svoj posao moraju biti uhićeni”, kazao je Mektić, tvrdeći da iza svega stoji zapovjednik policije MUP-a HNŽ Ilija Lasić koji je počinio teško kazneno djelo.

Najavio je kako će Lasić zbog toga biti priveden na saslušanje, možda već tijekom dana. “Je li njemu netko dao političku zapovijed ne znam no ako je to netko i učinio Lasić je bio dužan to odbiti”, kazao je Mektić, ističući kako se ustav i zakoni moraju bezuvjetno poštovati jer u protivnom prijeti raspad države, kakva god država BiH bila.

Kazao je kako migranti neće biti vraćeni u Sarajevo ali će se postupati oprezno kako ne bi došlo do sukoba među policajcima iz dvije županije. Herceg, pak, tvrdi da vlada HNŽ-a i grad Mostar nisu uopće kontaktirani ni konzultirani o mogućem dolasku većeg broja osoba u izbjeglički kamp u Salakovcu.

“Tvrdimo kako je donošenje takve odluke, ma tko da je donio, eklatantan primjer neuvažavanja ustavne strukture BiH i pokušaj destabilizacije HNŽ-a, što nećemo dopustiti”, stoji u priopćenju Hercegova ureda.

“Treba nastupiti kao država sukladno ustavnim ovlastima”

On se pita tko je donio odluku o slanju migranata i pozvao na sustavno rješavanje problema na ustavan način.

“Svjesni teške situacije u kojoj se nalazi većina osoba koje su se iz različitih razloga našle na području BiH, pozivamo odgovorne državna tijela da pitanja njihova boravka rješavaju na ustavan i zakonit način”, navodi se u priopćenju.

Predsjednik skupštine HNŽ-a Šerif Špago izjavio je medijima kako niti jedno tijelo vlasti u županiji nije donijelo odluku da se migrantima zabrani smještaj u Salakovcu i kao izravnog krivca za krizu imenovao Lasića koji je izdao izravnu zapovijed policajcima u Konjicu da zaustave kolonu autobusa.

“Ovakav presedan više se ne može tolerirati”, kazao je Špago za portak Klix, ocijenjujući kako je riječ o samovoljnom postupku osobe koja ionako ne može biti na sadašnjoj dužnosti jer je sud presudio kako je Lasić protuzakonito imenovan. S druge strane, zamjenik predsjedatelja vijeća ministara BiH i ministar financija Vjekoslav Bevanda smatra kako je u postojećim okolnostima nužna bolja koordinacija među različitim razinama vlasti, sugerirajući kako je o planu za premještaj migranata u azilantski centar kod Mostara trebalo konzultirati županijske vlasti.

“Treba nastupiti kao država sukladno ustavnim ovlastima, a ne prizivati nekakve državne udare i treba poštovati odluke i ovlasti nižih razina vlasti prije nego se poduzme bilo koja aktivnost”, priopćio je Bevanda koji sve poziva da “ostanu hladne glave” i zajednički rješavaju problem koji muči ne samo BiH nego i cijelu Europu.

“Krivac je SDA koja je HDZ-u prepustila sve iza planine Ivan”

Na najnoviji zaplet u migrantskoj krizi koja je pogodila BiH reagirale su i brojne političke stranke, uglavnom iz oporbe, pri čemu se se pojavile i teze o tome da se na planini Ivan gdje je zaustavljena kolona s migrantima zapravo uspostavlja granica “trećeg entiteta”.

“Činjenica da policija HNŽ-a kojom desetljećima suvereno vlada HDZ BiH može utjecati na aktivnost pod kontrolom državnih institucija dokazuje da kulminira priča o trećem entitetu i da je policija pod punom političkom kontrolom Dragana Čovića. Najveći krivac tomu je Stranka demokratske akcije (SDA) čije prepuštanje HDZ-u svega što je južno od planine Ivan sada dolazi na naplatu”, priopćila je Socijaldemokratska partija BiH.

Slično misle i u Demokratskoj fronti Željka Komšića u kojoj se slažu s ministrom Mektićem kako je zabrana prolaza migrantima čin poput državnog udara s nakanom uspostave trećeg entiteta.

“Gledamo rušenje države uživo a HDZ i Dragan Čović pod krinkom čuvanja hrvatskih nacionalnih interesa to otvoreno rade”, priopćio je DF.

“Čović i Dodik zajednički provode ‘plan B'”

U toj stranci podsjećaju kako je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije najavio kako neće dopustiti smještanje migranata u tom entitetu pa se iz svega da zaključiti kako Čović i Dodik u praksi pokazuju kako se već provodi “plan B”, odnosno njihovo koordinirano političko djelovanje što je prošlog tjedna najavio lider HDZ BiH.

Reagirala je i Stranka demokratske akcije (SDA) čiji je Zvizdić član, “najoštrije osuđujući protuustavno djelovanje nekih policijskih i političkih struktura s područja HNŽ”.

“Svi koji su sudjelovali u ovom činu su počinili niz kaznenih djela među kojima i kazneno djelo napada na ustavni poredak BiH”, tvrde u najvećoj bošnjačkoj stranci i traže njihovo sankcioniranje.

