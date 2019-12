MIGRANTI SU I DALJE GORUĆI PROBLEM U BIH: Mektić upozorava da bez suradnje nema trajnog rješenja krize

Iako je izmještanje ilegalnih migranata s Vučjaka bilo uspješno, Dragan Mektić upozorava da je nužna suradnja u BiH

Plan izmještanja ilegalnih migranata s područja Vučjaka kod Bihaća uspješno je realiziran, no ostao je veliki problem jer unutar BiH nema potrebne suradnje, bez čega neće biti trajnog rješenja za migrantsku krizu, izjavio je u srijedu u Sarajevu ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić. Na zajedničkoj konferenciji za novinstvo s voditeljem misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Peterom Van der Auweraertom Mektić je potvrdio kako je kamp Vučjak definitivno zatvoren i sada je preostalo još samo raščistiti teren. Po njegovim riječima, ta zadaća na kraju je ispala puno kompliciranija nego što se pretpostavljalo jer je na kraju trebalo evakuirati dvostruko više od planiranog broja migranata.

Polovica od oko 750 migranata koji su u utorak izmješteni s područja Vučjaka kod Bihaća i prevezeni ka Sarajevu smještena je u ranije pripremljeni prihvatni kamp Ušivak kod mjesta Hadžići, no njih oko 300 prebačeno je u krug nekadašnje vojarne u obližnje mjesto Blažuj, gdje je tek trebalo stvoriti uvjete za prihvat migranata. Mektić je pojasnio kako se uoči evakuacije migranata s Vučjaka na toj lokaciji pojavilo na stotine migranata koji tamo uopće nisu boravili pa ih je na kraju bilo 750, a ne 350, a za sve njih nije bilo mjesta u Ušivku pa je Blažuj bio jedino rješenje.

Prilagodba vojarne i dalje traje

Vojarna u Blažuju još je u fazi prilagodbe i opremanja za smještaj migranata, no Mektić tvrdi kako je to najbolji prostor od svih u koje se migranti smještaju. Tvrdi da su svi koji su tamo stigli dobili krevete, vreće za spavanje i deke te kako će tijekom dana biti rješen problem sanitarnih čvorova i grijanja.

“Migranti su tamo u čvrstom i zatvorenom prostoru”, pojasnio je Mektić dodajući kako je žalosno da se na kraju sve svelo na to da jedino na području Sarajeva postoji spremnost za suradnju, dok nitko drugi u BiH ne želi prihvatiti migrante.

Negodovanje lokalne zajednice

Šef misije IOM-a Van der Auwearaert pohvalio je čelnike općina Hadžići i Ilidža na čijem području sada borave migranti istaknuvši kako bez suradnje lokalnih zajednica i Ministarstva sigurnosti neće biti trajnog rješenja u BiH. Tvrdi kako su migranti zadovoljni ponuđenim rješenjem jer sada imaju donekle pristojan smještaj, a on će se poboljšati kako opremanje Blažuja bude napredovalo.

No zbog nenajavljenog dolaska migranata u Blažuj tijekom dana negodovali su predstavnici lokalne zajednice koji tvrde kako stanovnike tog područja nitko nije izvijestio o promjeni planova, niti ih je tko što o tome pitao. Zbog odnosa prema stanovništvu Blažuja ne isključuju blokadu pristupa novom migrantskom centru.

Ministar unutarnjih poslova Sarajevske županije Admir Katica je na sjednici županijske skupštine održanoj tijekom dana potvrdio kako ni on nije znao da će migranti biti opremljeni u Blažuj. “Postoje težnje da se u Sarajevsku županiju smjesti dodatni broj migranata. To je udarac na ovu županiju”, izjavio je Katica dodajući kako je to nemoguća situacija za glavni grad BiH jer je jedini pravi način da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na cijelu državu.

Predsjednik vlade Unsko-sanske županije Mustafa Ružnić rekao je danas na konferenciji za novinstvo u Bihaću kako je zatvaranjem Vučjaka realiziran ranije dogovoreni plan, a preostaje još raščistiti i sanirati prostor rasformiranog kampa koji je ostao zatrpan smećem. Ružnić je ipak upozorio kako ništa nije trajno riješeno, a neće ni biti sve dok ne bude zatvorena istočna granica BiH prema Srbiji i Crnoj Gori, što je zadaća koju treba provesti Vijeće ministara BiH.