METEOROLOZI UPOZORAVAJU: ‘Neviđeni’ toplinski val koji će pogoditi Europu mogao bi pokrenuti silovite oluje

Idući tjedan u Europu stiže ‘neviđeni’ toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva Celzijevih

Meteorolozi su najavili da Europljane idući tjedan očekuje toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva Celzijevih u toplinskom valu “neviđenom” za lipanj koji će zahvatiti velik dio zapadne Europe. Od Velike Britanije do Belgije i Grčke, toplinski val stići će iz Magreba u Sjevernoj Africi i Španjolske s visokim temperaturama koje počinju ovaj vikend, a vrhunac se očekuje sredinom idućeg tjedna.

U Njemačkoj meteorolozi predviđaju temperature do 37 stupnjeva Celzijevih u utorak, odnosno 38 u srijedu, a slično vruće vrijeme očekuje se i u Belgiji i Švicarskoj. Britanski meteorološki zavod MetOffice posebno je zabrinut zato što bi toplinski val mogao potaknuti “silovite oluje” pa je upozorio Britance da se pripreme na “vruće, vlažno i nestabilno” vrijeme.

Najopasnije u Grčkoj i Francuskoj

Grčka će biti među zemljama najteže pogođenima toplinskim valom s temperaturama do 39 stupnjeva C ovaj vikend. U Francuskoj meteorolog Francois Gourand najavljuje “neviđen toplinski val za mjesec lipanj” koji će, nedvojbeno, potući prethodne toplinske rekorde za taj prvi mjesec ljeta. Ljeti 2003., Francuska je pretrpjela intenzivni toplinski val koji je izazvao smrt gotovo 15.000 uglavnom starijih osoba.

Od utorka će se temperature u Francuskoj penjati od 35 do 40 stupnjeva C pa stanovnici ni noću neće imati olakšanje, predviđaju meteorolozi. “Od 1947. godine samo je toplinski udar od 18. do 28. lipnja 2005. bio intenzivan”, kaže Meteo France te predviđa da bi kipuće vrijeme moglo potrajati šest dana. Dolazak intenzivnog toplinskog vala ponovno pokazuje kakav je učinak globalnog zatopljenja na planet, a takvi vremenski uvjeti vjerojatno će biti češći, kažu meteorolozi.