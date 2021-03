MEŠTROVIĆEV SPOMENIK U CHICAGU PREDMET KRITIKA: Hrvatski kustosi: ‘Riječ je o njegovom najvažnijem svjetskom ostvarenju’

Na stranicama Chicago Monuments Project objavili su popis 41 spomenika u Chicagu koji su problematični iz različitih razloga, a jedan od “problematičnih” i neprikladnih spomenika je i Spomenik Indijancima Ivana Meštrovića.

Premda još uvijek nisu donesene konačne odluke o spomenicima, izdvojeni su oni za čiju je daljnju sudbinu potreban javni dijalog. Meštrovićev rad nalazi se na popisu zbog “romantiziranog i reduciranog prikaza Indijanca”, piše WTTW. Gradonačelnica Chicaga, Lori Lightfoot rekla je da je taj projekt prilika kako bi se “suočili s poviješću te čime i kako pamtimo tu povijest”.

Spomenik Indijancima jedan je od važnijih, ako ne i najvažniji spomenik hrvatskog autora izvan zemlje, a Meštrović je skulpture Indijanaca, Strijelca i Konjanika radio u Zagrebu, da bi 1928. godine bile postavljenje u Chicagu. Struka taj spomenik smatra jednim od najboljih ostvarenja spomeničke plastike, jer su mišići konjanika gotovo anatomski realni, a još jedna specifičnost je da konjanici ne drže oružje u ruci.

While removing statues is generally problematic, there is a difference between run-of-the-mill Columbus statue and canonical art work of the most renowned sculptor born in Southeastern Europe. This is a disgrace and Croatian state and local community should react. https://t.co/HK52y1FaUK

— volvoks🇸🇾🇭🇷 (@volvoks99) March 3, 2021