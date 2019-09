MERKEL POZDRAVLJA PREGOVORE IZMEĐU SAD-A I IRANAM ALI… ‘Nerealno je da će Washington prije toga ukinuti sankcije Teheranu’

Njemačka kancelarka Angela Merkel je nakon odvojenih razgovora s predsjednicima SAD-a i Irana rekla da će pozdraviti pregovore između dviju zemalja, ali da je nerealno očekivati da će prije nego što do njih dođe Washington ukinuti sankcije Islamskoj republici

“Ako dođe do pregovora između SAD-a i Iran pozdravit ću to, ali neće funkcionirati da se prvo ukinu sve sankcije i onda tek krenu pregovori. Mislim da to nije realno”, rekla je Merkel na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a.

Ranije je iranski predsjednik Hassan Rouhani rekao da je otvoren za male izmjene, dopune ili dodatke nuklearnom sporazumu iz 2015. potpisanog između Irana i šest svjetskih sila ako SAD povuče sankcije.

Merkel je s Rouhanijem razgovarala i o napadima na saudijska naftna postrojenja prošlog tjedna nakon kojih su Njemačka, Francuska i Velika Britanija u ponedjeljak objavile da je Iran odgovoran za napade.

U zajedničkoj izjavi europskih zemalja rečeno je kako su “uvjerene u odgovornost Irana”, rekla je Merkel i dodala da su se korišteni izrazi pažljivo birali.

Rouhani i Merkel raspravljali su još o iranskoj ulozi u ratu u Jemenu i kako “postići mir u regiji”.

Prije susreta s Rouhanijem, Merkel je razgovarala s Trumpom o sukobu s Iranom.

Dotakli su se još situacije u Libiji i trgovinskom sukobu SAD-a i EU-a na sastanku koji je trajao kraće od 30 minuta.