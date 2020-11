MERKEL OŠTRO KRITIZIRALA NAJAVU OTVARANJA HOTELA IZMEĐU BOŽIĆA I NOVE GODINE: ‘Pa te pokrajine su najviše pogođene virusom!’

Merkel je ukazala na to da je nemoguće kontrolirati nalaze li se gosti u hotelu isključivo kako bi posjetili rodbinu ili iz nekog drugog, čisto turističkog razloga.

Njemačka kancelarka Angela Merkel oštro je kritizirala najavu nekih saveznih pokrajina o otvaranju hotela u razdoblju između Božića i Nove godine za goste koji putuju u privatnom aranžmanu, javljaju u ponedjeljak njemački mediji.

„Nedostaje mi mašte kako bih dokučila zašto upravo one savezne pokrajine koje su najviše pogođene drugim valom koronavirusa sada namjeravaju otvoriti hotele“, rekla je Merkel prema izjavama svjedoka sastanka predsjedništva Kršćansko-demokratske unije (CDU) u ponedjeljak ujutro.

Nemoguće je znati iz kojeg razloga su gosti u hotelu

Neke savezne pokrajine, poput Sjeverne Rajne-Vestfalije ili Berlina, koje su najviše pogođene širenjem pandemije, najavile su da će u razdoblju između Božića i Nove godine hotelima dopustiti prihvat gostiju koji putuju preko praznika kako bi posjetili rodbinu. Mjere koje su na snazi od početka studenog i produljene su do 20. prosinca hotelima dopuštaju prihvat samo onih gostiju koji putuju poslovno. Merkel je ukazala na to da je nemoguće kontrolirati nalaze li se gosti u hotelu isključivo kako bi posjetili rodbinu ili iz nekog drugog, čisto turističkog razloga.

Merkel je posebice kritizirala najavu Berlina, u kojem se posljednjih dana bilježi incidencija preko 200 i gdje se kapaciteti na intenzivnim odjelima bolnica popunjavaju velikom brzinom. U problematičnoj Sjevernoj Rajni-Vestfaliji je na vlasti koalicija demokršćana i liberala, a u Berlinu socijaldemokrata, zelenih i ljevice. Njemačka kancelarka, prema istim informacijama, nije kritizirala najavu otvaranja hotela u saveznim pokrajinama Schleswig-Holstein i Mecklenburg-Prednje Pomorje, gdje je broj zaraženih osjetno niži.

Treba onemogućiti i zimski turizam

Merkel se zalaže i za to da se onemogući skijaški i zimski turizam najmanje do 10. siječnja, u čemu ju podržavaju Italija i Francuska, ali se protivi Austrija. U saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija se nalaze i najsjeverniji njemački zimski centri koji su omiljeni kod stanovnika Nizozemske i Belgije. Odluku o primjeni dogovorenih mjera donose same savezne pokrajine. Posljednjih mjeseci federalni sustav u Njemačkoj se često nalazio na meti kritika zbog neujednačenosti pristupa borbi protiv širenja zaraze koronavirusa.

