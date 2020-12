MERKEL IMA ‘GLAVOBOLJE’ OD BROJA NOVOZARAŽENIH, UVODI SE STROGI LOCKDOWN?: ‘Tko se danas zarazi, umire na Božić’

‘Mi živimo u izvanrednom razdoblju i moramo se potruditi da u ovoj izvanrednoj situaciji možemo i djelovati i ta činjenica se odražava i na proračun’, rekla je Angela Merkel tijekom redovite rasprave u Bundestagu o proračunu za sljedeću godinu

Njemačka kancelarka Angela Merkel se u srijedu, tijekom rasprave u Bundestagu, založila za pooštrenje mjera zatvaranja uvedenih zbog pandemije koronavirusa u razdoblju između Božića i Nove godine te je istodobno branila novo rekordno zaduženje.

“Mi živimo u izvanrednom razdoblju i moramo se potruditi da u ovoj izvanrednoj situaciji možemo i djelovati i ta činjenica se odražava i na proračun”, rekla je Angela Merkel tijekom redovite rasprave u Bundestagu o proračunu za sljedeću godinu.

KOLIKO ĆE KOŠTATI KORONA-PANDEMIJA? I sada je puno toga u Njemačkoj zatvoreno, a još stroži lockdown visi u zraku

Novo zaduživanje Njemačke

Zbog prevladavanja posljedica pandemije koronavirusa, Njemačka predviđa novo zaduženje za sljedeću godinu u visini od 180 milijardi eura. Njemačka kancelarka je raspravu o proračunu iskoristila kako bi pozvala građane da se i dalje pridržavaju mjera u borbi protiv pandemije.

“Najvažniji element u borbi protiv virusa je odgovorno ponašanje svakog od nas i spremnost na zajedničko djelovanje”, rekla je kancelarka i naglasila kako joj trenutna razina novozaraženih u Njemačkoj “stvara glavobolje”. “Mi moramo učiniti sve kako bi spriječili eksponencijalni rast broja novozaraženih”, rekla je Merkel.

‘Nužno drastično smanjiti kontakte uoči Božića’

Ona se istodobno založila za pooštrenje mjera zatvaranja u razdoblju između Božića i Nove godine, ali i za drastično smanjenje kontakata već od sljedećeg tjedna, kako bi se smanjila mogućnost zaraze tijekom susreta s rodbinom preko Božića.

“Hoćemo li se nekada, s pogledom na ovaj izazov stoljeća, pitati o tome da nam nije pošlo za rukom staviti situaciju pod kontrolu zbog ovih nekoliko dana?”, zapitala se kancelarka.

Zalaganje za strože mjere

Ona je iznova kritizirala činjenicu da mnogi kafići zloupotrebljavaju pravilo o dopuštenoj prodaji jela i pića samo za ponijeti te postavljaju štandove za kuhano vino.

“Iskreno mi je žao što to nije trenutno moguće, ali cijena za to je 500 mrtvih dnevno od virusa”, rekla je Merkel. Ona je pozdravila jučerašnji apel Nacionalne akademije znanosti Leopoldina, koja je preporučila stroge mjere zatvaranja i ograničavanja kontakata do 10. siječnja.

DOK SVI OČEKUJU BLAŽE MJERE ZA BOŽIĆ, OVA ĆE IH ZEMLJA MOŽDA POOŠTRITI: ‘Razmišljamo čak i o zatvaranju trgovina’

O cijepljenju u Njemačkoj

Epidemiološki institut Robert Koch izvijestio je u srijedu o novom rekordnom broju umrlih od posljedica zaraze koronavirusom. U posljednjih 24 sata je umrlo 590 osoba, a 20.815 se zarazilo. Njemačka kancelarka je umanjila očekivanja oko cijepljenja protiv koronavirusa, koje bi trebalo početi početkom sljedeće godine.

“U prvom kvartalu još nećemo moći cijepiti toliko građana da bi se to u značajnoj mjeri odrazilo na cjelokupno stanovništvo”, rekla je Angela Merkel.

U Njemačkoj su trenutno na snazi blaže mjere zatvaranja koje se odnose samo na ugostiteljske te sportske i kulturne objekte, ali je preko božićnih praznika predviđeno popuštanje mjera glede osobnih kontakta.

Slijedi čvrsti lockdown? ‘Tko se zarazi danas umire na Božić’

Njemačka kancelarka Angela Merkel, akademija znanosti Leopoldina i manjinski koalicijski partner u vladi SPD založili su se u zadnja dva dana za uvođenje još strožih mjera za suzbijanje širenja zaraze koronavirusom pošto ‘light lockdown’ nije polučio željene rezultate. I dok se Merkel i Leopoldina pozivaju na čvršće zatvaranje nakon Božića, zastupnik SPD-a Karl Lauterbach, zadužen za zdravstvenu politku, zatražio je da se uvede odmah.

“Moramo ući u čvrsti ‘lockdown’ što prije kako bi imao učinka do Božića. Oni nesretnici koji se zaraze ovih dana, statistički umiru točno na Božić i zato pozivam sve da budu posebno oprezni”, rekao je Lauterbach.

Njemačka razmišlja o tvrdom lockdownu iako joj je u zadnjih tjedan dana incidencija 149,1 zaraženi na 100.000 stanovnika, otprilike četiri puta manja nego u Hrvatskoj gdje iznosi 582,1, po današnjoj izjavi glavnog epidemiologa Krunoslava Capaka.

U Njemačkoj su zabrinuti jer je i takva incidencija viša nego prije par tjedana kad je proglašen blaži ‘lockdown’, a posebno zbog toga jer je u zadnja 24 sata od posljedica zaraze umrlo rekordnih 590 ljudi.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.