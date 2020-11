MELANIA TRUMP – ENIGMA U POLITIČKIM OKVIRIMA: Puno je moćnija nego što se misli, a utjecaj na Donalda je golem

Melania je uglavnom enigma, barem u političkim okvirima. No kad se namjerno postavila u središte pozornosti, uslijedile su kritike

Aktualnu američku prvu damu Melaniju Trump kritiziralo se zbog svega – od izgovorenih riječi do odijevanja. Ponekad se činilo da i nije očarana životom u Bijeloj kući.

No pedesetogodišnja Slovenka, prva američka prva dama rođena u inozemstvu nakon dvjesto godina, mogla bi produljiti svoj boravak u istočnom krilu Bijele kuće na još četiri godine.

Melania Trump, treća Donaldova supruga, bivša je manekenka i diskretan izvor podrške američkom lideru, većinom iza kamera.

U knjizi objavljenoj prošle godine, novinarka CNN-a Kate Bennet napisala je da je prva dama “puno moćnija i ima više utjecaja na supruga” nego što to javnost zna. Melania je 2018. otvoreno pozvala na ostavku višeg predsjednikova savjetnika. I stvarno su mu ubrzo pokazana vrata.

Melania je uglavnom enigma, barem u političkim okvirima. No kad se namjerno postavila u središte pozornosti, uslijedile su kritike.

Njezina kampanja protiv zlostavljanja “Budi najbolja” nije najbolje prihvaćena, pri čemu su brojni upirali prstom u necivilizirane tvitove njezinog supruga. Njezini modni odabiri također su izazvali mnoštvo komentara.

“Prve dame suočavaju se s velikim izazovom obavljanja posla bez njegova konkretnog opisa te s gotovo neprestanom javnom kritikom”, rekla je za AFP Kate Andersen Brower, autorica knjige “First Women: The Grace & Power of America’s Modern First Ladies”.

“One nikada ne mogu svima ugoditi istodobno, a neke prve dame poput Melanije, imaju poteškoća s tim više nego ostale.”

Glamurozan život

Rođena je kao Melanija Knavs u travnju 1970. u Sloveniji, tada dijelu Jugoslavije. Majka joj je bila krojačica, a otac prodavač automobila. Studirala je dizajn i arhitekturu prije nego što je otišla u Milano pa u Pariz kako bi započela manekensku karijeru.

To ju je 1996. dovelo u Sjedinjene Države gdje je dvije godine kasnije upoznala Trumpa. Melania Trump postala je američka državljanka 2006., a to je opisala kao “najveću privilegiju na svijetu”.

Njezino američko iskustvo je stvarno takvo, od života u raskošnom apartmanu u Trumpovu tornju u New Yorku do boravka u rezidenciji na Floridi. Melania na početku nije podržavala Trumpove ambicije za ulaskom u Bijelu kuću.

“Rekla je: Imamo stvarno sjajan život. Zašto to želiš učiniti?”, rekao je Trump u razgovoru za Washington Post.

Postala je prva dama koja nije rođena u Americi u dva stoljeća. Prije nje to je bila je Britanka Louisa Adams. Njezin suprug John Quincy Adams bio je predsjednik od 1825. do 1829.

Sporni modni odabiri

Donald Trump uselio se u Bijelu kuću u siječnju 2017., ali su mu se Melania i sin Barron pridružili tek u lipnju kada je 11-godišnjaku završila školska godina.

“Veselim se uspomenama koje ćemo stvoriti u našem novom domu! #Danpreseljenja”, napisala je tada Melania na Twitteru. No u Washingtonu se brzo našla u središtu političkih zbivanja.

Prezir je stekla noseći štikle u kolovozu 2017. kada je išla u posjet olujom pogođeni Teksas, iako se preobula u tenisice prije izlaska iz aviona.

U lipnju 2018. otišla je na američko-meksičku granicu vidjeti djecu migrante. Nosila je jaknu na kojoj je pisalo “Zaista me nije briga, a vas?”

Je li kritizirala svog supruga, medije, svoju pokćerku Ivanku? Ili je samo nosila jaknu koja joj se sviđala? Ništa od toga nije bilo važno, a negativni naslovi samo su se redali. Nije joj pomoglo ni nošenje bijele kacige u kolonijalnom stilu na safariju u Keniji par mjeseci kasnije.

Profesorica povijesti Katherine Jellison sa Sveučilišta Ohio vjeruje da bi mogla poboljšati svoj imidž “kad bi se više pojavljivala u javnosti i prihvaćala više intervjua, ali uz pažljivo biranje riječi i garderobe”.

Smirenost i suosjećanje

Njezina najveća snaga kao prve dame je sposobnost da pokaže smirenost i suosjećanje, nešto s čime se njezin suprug muči, pogotovo kada se radi o gorućim problemima poput covida-19 i sve raširenijih rasnih napetosti.

Iako ove godine nije bila toliko prisutna u kampanji, djelomično zbog vlastite borbe s koronavirusom, njezin govor na republikanskoj konvenciji u kolovozu pokupio je pohvale.

“Kad je god on treba za veliki iskaz podrške, ona se pojavi”, rekla je Jellison.

“Donald je borac. On voli ovu zemlju i bori se za vas svaki dan”, rekla je Melania u utorak na izbornom skupu u saveznoj državi Pennsylvaniji, jednoj od glavnih bojišnica u izbornoj kampanji.

Brower predviđa da će se aktualna prva dama još više povući iz javnosti ako Trump osvoji drugi mandat.

“Ona je vrlo povučena osoba”, rekla je za AFP Brower čija je najnovija knjiga “Team of Five: The Presidents Club in the Age of Trump” objavljena u svibnju ove godine.

“I mislim da ćemo i dalje svjedočiti njezinu radu koji uključuje pomaganje ovisnicima o opioidima i pratiti je u još tradicionalnijim obvezama prve dame, a manje na javnoj pozornici”, dodala je Brower.