Usred teških oružanih sukoba u Pojasu Gaze, Međunarodni sud pravde (ICJ) danas bi u nizozemskom Den Haagu trebao donijeti presudu u hitnom postupku koji je inicirala Južnoafrička Republika (JAR), piše Deutsche Welle. Konkretno se radi o zahtjevu za hitnom obustavom borbi, odnosno prigovoru JAR-a da Izrael u okviru obračuna s Hamasom, zapravo provodi genocid nad Palestincima.

Danas se ne očekuje odluka po pitanju optužbi oko mogućeg genocida, već bi ICJ trebao objaviti presudu oko zahtjeva za obustavom borbi, odnosno mjera koje treba poduzeti po pitanju zaštite palestinskog civilnog stanovništva u Pojasu Gaze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Po navodima Međunarodnog suda pravde, odluka bi trebala biti priopćena u 13 sati. Južnoafrička Republika od UN-ovog suda po hitnom postupku je zahtijevala da se Izraelu „naredi" momentalna obustava vojne operacije u Pojasu Gaze, i to zbog kršenja Međunarodne konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida.

Hoće li porasti pritisak na Izrael?

Do konačne presude u glavnom postupku, u kojem se radi o prigovoru da Izraelci provode genocid nad Palestincima, moglo bi proći i nekoliko godina. Odluke ICJ-a su obvezujuće. No, Sud ne raspolaže nikakvim instrumentima koji bi mu omogućili vršenje pritiska kako bi se njegove odluke i provele u praksi – ako to optuženi međunarodni akteri odbijaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, i bez obzira na to, eventualni pravni ukor od strane vrhovnog suda Ujedinjenih naroda bi vjerojatno rezultirao povećanjem političkog pritiska na Izrael. Suci bi primjerice mogli "narediti” Izraelcima da moraju izvijestiti ICJ o mjerama koje provode s ciljem zaštite Palestinaca. Već i to bi imalo znatan efekt na međunarodnoj sceni.

Izrael odbacuje prigovore

JAR je koncem prosinca uložio tužbu protiv Izraela, te je toj zemlji predbacio kršenje Konvencije o sprječavanju genocida. Ovo je prvi put da je Izrael pred UN-ovim sudom suočen s optužbama za genocid. Izrael, SAD te njemačka Savezna vlada su mišljenja da je tužba Južnoafričke Republike – neutemeljena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom rasprave u haškoj sudnici ICJ-a prije dva tjedna predstavnici Izraela su odlučno odbacili sve prigovore. „Izrael je u ratu s Hamasom, a ne palestinskim narodom”, izjavio je Tal Becker, pravni savjetnik Ministarstva vanjskih posla Izraela. Ta zemlja je odbacila i zahtjeve za hitnim prekidom vojne operacije u Pojasu Gaze. Time bi se Izraelu oduzelo pravo na samoobranu, stoji u obrazloženju izraelske strane.

Povod rata je bilo krvoproliće Hamasa

Povod za početak rata u Gazi je bio stravičan masakr koji su 7. listopada 2023. u Izraelu izveli teroristička organizacija Hamas i drugi ekstremisti. Pritom je, po izraelski navodima, ubijeno 1.140 osoba, a oko 250 ljudi je oteto iz Izraela. Otprilike polovica izraelskih talaca još uvijek se nalazi u rukama Hamasa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael je na taj napad reagirao pokretanjem velike vojne ofenzive u Pojasu Gaze. Po navodima Hamasa, a te podatke je nemoguće neovisno provjeriti, u sklopu te operacije je do sada ubijeno više od 25.000 ljudi. Izrael je na Hamas prebacio odgovornost za patnje civilnog stanovništva u Pojasu Gaze.