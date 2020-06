MEDIJI U BiH PROZIVAJU MILANOVIĆA: ‘U intervjuu Televiziji Crne Gore napravio je ozbiljan gaf. To je nedobrosusjedski’

‘Gledajući način kako je to Milanović izjavio nameće se zaključak da ovakav isčašen i nedobrosudjedski stav nije nenamjeran gaf, već Milanovićevo uhodano političko mišljenje’, piše sarajevski Klix.ba

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović tijekom posjeta Crnoj Gori napravio je jedan ozbiljan gaf koji se tiče Bosne i Hercegovine. Gostujući u emisiji Teleskopija Radiotelevizije Crne Gore, Milanović je govorio o odnosima u regiji, koji su, kako je ustvrdila voditeljica, mahom odlični, osim onih u kojima je Srbija.

Odgovarajući na njezinu konstataciju, Milanović je, kako piše Klix.ba, počinio velik gaf prema BiH spomenuvši “tri entiteta”, iako ih ta država prema Daytonskom sporazumu ima dva – Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Spomenuo tri entiteta u BiH

“Hrvatska ima na određen način komplicirane odnose sa Slovenijom, ali opet odlične odnose, s Crnom Gorom… S Bosnom i Hercegovinom u onoj mjeri u kojoj se s Bosnom i Hercegovinom kao državom triju entiteta mogu uspostaviti odnosi. Ja mislim da mogu, ali tu postoje određena ograničenja”, kazao je Milanović.

“Gledajući način kako je to Milanović izjavio nameće se zaključak da ovakav iščašen i nedobrosudjedski stav nije nenamjeran gaf, već Milanovićevo uhodano političko mišljenje”, prokomentirao je sarajevski Klix.ba.

Milanović je u istom intervjuu govorio i o nastupajućim pregovorima Srbije i Kosova, pitanju razmjene teritorija na Balkanu, novoj “Jalti”, politici mađarskog premijera Viktora Orbana…

“Da bi bila “Jalta” prije nje mora biti neki novi rat, to s Jaltom veze nema. Šta će se dogovoriti, tko će ih predstavljati, s kim će se taj dogovor tesati i kako će se postaviti Europa u kojoj se to događa, to oni moraju razmišljati”, kazao je Milanović.

