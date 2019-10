MEDENI MJESEC U KAMPU ISIS-A: Kako je djevojka iz Zvornika završila džihadističkom paklu: ‘Zaljubili su se i otišli u Španjolsku, a onda je stigao poziv…’

Njihove obitelji iščekivali su povratak supružnika u BiH, no ubrzo su djeca roditeljima javila iz Turske s porukom da odlaze u Siriju. Kako navodi rođak žene, bio je to stres i za jedne i za druge roditelje od kojeg se do danas nisu oporavili

Nije tajna da je unazad nekoliko godina na sirijskom bojištu bilo i ljudi iz BiH, mahom muškaraca, ali i njihovih žena koje su otišle za njima. Nakon što je ISIL poražen te iste žene zatočene su u kampovima u zoni sirijsko-turske granice te je teško predvidjeti njihovu sudbinu. Oni koji žele natrag, a imaju bosansko državljanstvo, za sada ne dobivaju odgovor nadležnih institucija, piše Avaz.

Jedna od tih žena je i Bosanka S.S. s područja zvorničke općine te se nalazi u kampu Roj smještenom dvadesetak kilometara od granice s Turskom unutar Sirije. Ondje nije sama nego je s njom i kći od dvije i pol godine. Majka i dijete ondje borave gotovo dvije godine. Prije odlaska u Siriju, S.S. je u Švicarskoj živjela normalan život. Tamo je stigla s roditeljima i dvije sestre kao izbjeglica iz BiH.

Otišla je iznenadno s mužem i ostavila obitelj u šoku

“Kad je počela agresija S.S. je imala nepune četiri godine. Njeni otac i majka, inače moji bliski rođaci, rodili su tri kćeri koje su bile izuzetno nadarene i vrijedne, tako da su bile ponos cijele obitelji. Ona je, opet, bila posebna, inteligentna, završila u roku pravni fakultet u Švicarskoj, upisala diplomski studij i završila jedan semestar, a onda se rodila ljubav između nje i jednog mladića iz Kozarca koji je, također, živio u Švicarskoj. Taj momak niti izgledom niti ponašanjem, nikad nije odavao sliku mladića koji bi jednog dana mogao otići na sirijsko ratište. I on i ona, naprosto, ličili su na svoju generaciju, bili su mladi, opušteni, veseli”, ispričao je bliski rođak S.S. za Avaz.

U prosincu 2014. S.S. se vjenčala s mladićem iz Kozarca te su nakon šest mjeseci otputovali u Barcelonu na turističko putovanje. Njihove obitelji iščekivali su povratak supružnika u BiH, no ubrzo su djeca roditeljima javila iz Turske s porukom da odlaze u Siriju. Kako navodi rođak žene, bio je to stres i za jedne i za druge roditelje od kojeg se do danas nisu oporavili. Džemail Bećirović, sarajevski odvjetnik, zastupa obitelj S.S. pred nadležnim bosanskohercegovačkim institucijama u zahtjevu da njoj i njenoj kćerkici bude dopušten povratak u zemlju jer je S.S. državljanka BiH. Osim toga, ima prijavljenu adresu na kojoj bi živjela nakon povratka.

Muž pokušao pobjeći iz kampa

“Moja klijentica nalazi se u kampu Roj na sjeveru Sirije i želi da se vrati u BiH bez obzira na zakonske posljedice koje bi prema njoj bile primijenjene. Njen suprug se, također, nalazi zatočen u muškom kampu, nekih dvadesetak kilometara udaljenom od kampa u kome je ona smještena. Koliko sam čuo, prilično je bolestan. Pokušao je pobjeći iz tog kampa kako bi se vratio u BiH, bez obzira na to što ga ovdje čeka, ali su ga uhvatili i ponovo vratili u kamp. Ono što sam čuo od njenih roditelja, posebno od sestre koja povremeno kontaktira s njom, u kampu u kome boravi mnogo je žena i djece bivših boraca ISIL-a iz raznih europskih država. O broju žena iz BiH, kako mi je rekla njena sestra S.S nije smjela davati informacije telefonom”, kazao je odvjetnik Bećirović za Avaz.

Odvjetnik navodi da čini sve kako bi nadležne institucije dopustile njegovoj klijentici povratak u BiH. Smatra da je na državi da prema važećim propisima, nakon povratka bilo koje osobe koja se sumnjiči da je boravila na sirijskom ratištu provede zakonski postupak.

Mnogi od potencijalnih povratnika nemaju objašnjenje zašto su otišli u Siriju

Rođak kaže da su švicarske vlasti do podataka osoba koje su vrbovale supruga S.S. za odlazak u Siriju u rat. Kako kaže odvjetnik, potencijalni povratnici su bolesni, depresivni i često su bez odgovora na pitanje zašto su otišli na ratište u Siriju. Isto vrijedi i za muškarce i žene.

“Nedavno je majka moje klijentice dolazila kod mene u Sarajevo u nadi da će dobiti bilo kakve informacije o mogućnosti izbavljenja svoje kćeri iz kampa u Siriji. Ispričala mi je da joj kćer, iako rjeđe, kontaktira telefonom s obitelji u Švicarskoj, čak im je poslala i fotografije svoje kćeri. Nisam joj mogao reći nikakve ohrabrujuće vijesti kad je u pitanju postupak povrata naših državljana sa sirijskog ratišta, premda sam, kao odvjetnik u konkretnom slučaju poduzeo sve što zakon nalaže. Saznao sam još da su mnogi od potencijalnih povratnika sa sirijskog ratišta, kako žene, tako i muškarci, izuzetno depresivni, bolesni, mnogi ni danas ne mogu da objasne zbog čega su otišli u Siriju”, veli odvjetnik za Avaz.

