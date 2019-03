MAY POZIVA ZASTUPNIKE DA PODRŽE NJEZIN SPORAZUM: ‘Nisam spremna odgađati Brexit dalje od 30. lipnja’

Britanska premijerka Theresa May zatražila je u srijedu u pismu Europskom vijeću tromjesečnu odgodu Brexita do 30. lipnja

Premijerka Theresa May rekla je u srijedu da duboko žali zbog svoje odluke da zatraži produljenje roka za izlazak iz Europske unije i pozvala je britanske zastupnike koji su njezin plan razdruživanja dvaput odbacili, da ga ovaj put podrže.

“Osobno vrlo žalim zbog ove odgode”, rekla je May u izjavi danoj u svojoj rezidenciji u Downing Streetu.

“Duboko se nadam da će (zastupnici) naći način da podrže sporazum koji sam ispregovarala s EU, sporazum koji slijedi referendum i najbolji je ispregovarani sporazum i nastavit ću raditi dan i noć da osiguram potporu” za sporazum, rekla je.

“No nisam spremna odgađati Brexit dalje od 30. lipnja”, rekla je.

Europska komisija rekla je da se čelnici EU-a koji se na summitu u četvrtak sastaju s May suočavaju s “dvojnim” izborom – kratkom odgodom Brexita od 29. ožujka do 23. svibnja, ili dugom odgodom najmanje do kraja ove godine, a Britanija bi imala obvezu održati 23. svibnja izbore za Europski parlament.