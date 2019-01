MAY PONOVILA DA NEĆE NOVI REFERENDUM: No i dalje nema suvisli plan kako do sporazuma

Nada se kako će dobiti nove ustupke od Bruxsellesa i da će nagovoriti sjevernoirski DUp da prihvati novi sporazum, no teško da će to biti dovoljno

Britanska premijerka Theresa May u ponedjeljak se obratila parlamentu kako bi zastupnicima parlamenta otkrila plan koji bi ih trebao uvjeriti da podrže sporazum o Brexitu, naglasivši kako će održati dodatne razgovore sa sjevernoirskim DUP-om i da se protivi novom referendumu o izlasku iz Europske unije.

Ostalo je još samo nešto više od dva mjeseca do 29. ožujka, službenog datuma izlaska Velike Britanije iz Europske unije, no u Londonu još uvijek ne postoji dogovor kako izaći iz tog najvećeg trgovinskog saveza na svijetu, piše Reuters.

Zastupnici su prošli tjedan odbacili sporazum koji je May postigla s Bruxellesom, a ona od tada traži novi način da potvrdi taj dogovor u parlamentu.

Bilateralni sporazum s Irskom

May je svojim ministrima poručila da će se usredotočiti na dobivanje ustupaka od Bruxellesa i postizanje bilateralnog sporazuma s Irskom, a u ponedjeljak je svoje planove predstavila parlamentu. Zastupnici bi o njezinom novom prijedlogu trebali glasovati idući utorak.

May je parlamentu rekla da još ne može odbaciti Brexit bez postignutog sporazuma jer još uvijek ne postoji alternativa, a EU neće biti voljna produžiti rok članka 50. bez plana o osiguravanju parlamentarne podrške, prenosi Reuters. Riječ je o članku Lisabonskog ugovora kojim je službeno pokrenut Brexit i dvogodišnje rok za pregovore.

Ponavlja da neé novi referendum

“Pa kad ljudi kažu ‘odbaci opciju bez dogovora’, ljudi zapravo govore da ako parlament ne može potvrditi sporazum, trebamo povući članak 50. Mislim da bi to bilo protivno rezultatima referenduma”, kazala je May u ponedjeljak. Odbacila je ideju o novom referendumu, tvrdeći kako bi on osnažio one koji žele razbiti Ujedinjeno Kraljevstvo, te kako bi se time potkopalo povjerenje u demokraciju.

Obvezala se da će biti fleksibilnija sa zastupnicima u pokušaju dogovaranja izmjena oko takozvanog ‘backstopa’, zaštitnog mehanizma kojim se želi izbjeći ponovna uspostava graničnih kontrola između Irske, članice EU-a, te Sjeverne Irske koja će u okviru Britanije napustiti taj savez.

Tom rješenju protivi se dio premijerkinih konzervativaca, ali i sjevernoirska Demokratska unionistička stranka (DUP) koja joj održava većinu u parlamentu. BBC piše kako je May parlamentu poručila da će održati dodatne razgovore s DUP-om i drugima oko njihove zabrinutosti, a da će potom zaključke tih rasprava predstaviti Bruxellesu.