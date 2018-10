‘MATURANT’ UMJESTO UČENIKA: Političar pokušao pojasniti zašto je sa suprugom išao na maturalac pa se dodatno osramotio

Pravdajući činjenicu da je uzeo mjesto siromašnim učenicima i s maturantima otputovao u Italiju, vodeći pritom i suprugu, lokalni političar iz Srbije itekako se spotaknuo

Predsjednika Općine Arilj u Srbiji Dragišu Terzića prozvali su roditelji učenika tamošnje gimnazije jer je povevši i suprugu s njima bio na maturalnom putovanju u Italiji. Točnije, prozvali su ga jer je istovremeno u mjestu ostalo nekoliko učenika koji na put nisu mogli zbog slabijeg materijalnog statusa.

Zašto su gratis mjesta popunjena lokalnim političarem dok su djeca ostala doma pitanje je koje se postavljalo po medijima, a na koje je Terzić pokušao odgovoriti. No, čini se, nije uspio.

Naime, braneći se na Prvoj TV izjavio je kako je platio prve četiri rate da bi mogao s maturantima putovati u Italiju te je Televiziji zbog toga dostavio i uplatnice, ali na njima je vidljivo da je uplata izvršena dan prije medijskog nastupa. Točnije riječ je prvom radnom danu nakon povratka s putovanja. Dakle, Terzić je na put otišao i s njega se vratio, a da je uplatio 30 posto pune cijene, piše Blic.

‘MATURANT’ UMJESTO UČENIKA: Dok su uzorni učenici zbog neimaštine ostali, lokalni političar na ekskurziju u Italiju vodio ženu

‘Za te novce mogao sam ja…’

“Nije malo, ja sam mogao za 740 eura sa svojom suprugom otići na lijepo putovanje”, izjavio je Terzić, objašnjavajući da je odlazak u Italiju koštao 370 evra po osobi, koji se uplaćuju na 10 rata, dodavši ida ima uredno potpisan ugovor sa agencijom. Pritom na uplatnicama ne piše o kojoj je uplaćenoj rati riječ, već samo piše “rata” niti na koliko osoba se uplata odnosi pa mu je voditeljica tijekom gostovanja u emisiji Prve TV kazala kako uplatnica nije nikakav dokaz.

Na to je Terzić kazao kako je pretpostavljao da je djeci čast što on ide s njima te da njegov kolega iz Jagodine to isto radi.

U prilogu televizije, maturanti su rekli da im Terzići nisu smetali, ali da im je žao što njihovi prijatelji nisu dobili gratis mjesta. Istaknuli su primjer jednog prijatelja, koji je ostao u Srbiji jer nije imao novca. “Bukvalno nas je zvao svaki dan da vidi kako smo, želio je i on biti s nama, a nije si to mogao priuštiti”, rekao je jedan od učenika, dok je drugi dodao da “ta gratis mjesta nikom nisu ponuđena ni ove ni prošle godine”.