UZNEMIRUJUĆE: U ruskoj školi ubijeno najmanje 11 osoba; Dvoje učenika se pokušalo spasiti skokom s 3. kata

Ruska Gazeta objavili su snimku specijalaca koji ulaze u dvorište škole. Navode da je u školi odjeknula i eksplozija

Najmanje 11 osoba ubijeno je u utorak u školi u ruskom Kazanju, javljaju agencije. Prema posljednjim informacijama, mnogo osoba je ozlijeđeno, a dvoje djece poginulo je nakon što su pokušali pobjeći skočivši kroz prozor. Prema navodima agencije TASS, 32 osobe su ozlijeđene i hospitalizirane.

U školi je odjeknula i eksplozija, javlja ruska Gazeta. Napadači su, prema informacijama koje su objavili ruski mediji, dva tinejdžera. U školi se od napadača navodno skriva još velik broj djece te su zaključana u učionicama i uredima. Jedan od počinitelja je uhićen, a navodno je tinejdžer od 17 godina. Pojavila se i informacija da je drugi napadač ustrijeljen.

Shooting in a school in Kazan', Russia. Perimeter of building cordoned off https://t.co/9Jd5axhyWo #Russia pic.twitter.com/ampXPuS1Ih — Liveuamap (@Liveuamap) May 11, 2021

Izvor blizak ruskoj obavještajnoj službi FSB-u rekao je da je u vezi napada uhićen i 41-godišnji Muhamedšin Rami. Sumnjaju da je sudjelovao u organizaciji napada.

Ministarstvo unutarnjih poslova Tatarstana objavilo je nove informacije o napadačima. Točnije, o napadaču – odjel tvrdi da je strijelac djelovao sam. To je 19-godišnji Ilnaz Galyaviev, student četvrte godine Kazanskog sveučilišta “TISBI”. Policiji je rekao da mrzi sve, ali u školu je došao sam kako bi svi znali da je on bog. Oružje je službeno registrirano kod njega.

“Devetero ljudi je ubijeno, uključujući osmero djece i jednog učitelja. Desetero ih je ozlijeđeno, od kojih je četvero hospitalizirano”, rekao je jedan od izvora za RT nakon pucnjave. Stižu i nove informacije kako se u bolnici u Kazanu nalazi 21 osobe, od čega 19 učenika i dvoje nastavnika. 9-godišnji dječak je u kritičnom stanju, a sedmero učenika je u teškome stanju.

At least 9 dead after shooting at a school in Russia's Tartarstan republic, in Kazan city; shooter detained – IFX pic.twitter.com/P4lLX7cREi — Obaida Hitto (@ObaidaHitto) May 11, 2021

Ruska Gazeta objavila je snimku specijalaca koji ulaze u dvorište škole. Navode da je u školi odjeknula i eksplozija.

Pucnjava je započela u 9 sati i 20 minuta, a u tome trenutku je u školi bilo 714 učenika i 70 zaposlenih, od kojih 52 učitelja, javlja TASS.

Kako navodi portal Baza, jedan od napadača je 19-godišnji Ilnaz Renatovich Galjaviev. Galjaviev je navodno maturirao u toj školi. Isti portal objavio je prve snimke iz škole u kojoj je izvršen napad.

Na Twitteru je objavljena snimka gdje se vidi kako djeca bježe iz škole u kojoj se odvija napad. Snimka prikazuje kako jedno dijete skače s trećeg kata škola te se puzanjem pokušava udaljiti, ali bezuspješno.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Incident se dogodio nakon što je u Rusiji završen 10-dnevni praznik rada i obilježena 76. godišnjica pobjede Sovjetske Rusije nad nacističkom Njemačkom u 2. svjetskom ratu.

Sutrašnji dan, 12. svibnja, u Tatarstanu je proglašen danom žalosti.