MASAKR NA ŠRI LANKI PLANIRALI SU 7 GODINA? Cure nevjerojatne informacije, među krvnicima je bila i jedna žena

Iako Islamska država preuzima odgovornost, dokaza za to još uvijek nema, a iako se priča o napadima na crkve i hotele kao odmazdi za masovnu pucnjavu u džamiji u Christchurchu, neki ipak vjeruju da su napadi planirani dugi niz godina

Policija Šri Lanke danas je objavila kako su priveli još 18 osoba u vezi s napadima na crkve i hotele prošle nedjelje. Dok je odgovornost za napad, očekivano, preuzela Islamska država, broj mrtvih porastao je na 359, a broj ranjenih na oko 500.

Islamska država je, nakon preuzimanja odgovornosti, izjavila kako je napade izvelo sedam njihovih napadača, no nema nikakvih dokaza da iza napada stoji upravo ISIS. Ako se to ipak pokaže istinitim, bit će to jedan od njihovih najgorih napada izvan Iraka i Sirije.

Visoko obrazovani i financijski neovisni

Iz šrilankanskog ministarstva obrane kažu kako su za napade odgovorni redovi dviju tamošnjih ekstremističkih skupina National Thawheed Jama’ut i Jammiyathul Millathu Ibrahim. Zamjenik ministra obrane, Ruwan Wijewardene, tvrdi kako je među napadačima bila i jedna žena te da je jedan od njih vrlo vjerojatno studirao u Velikoj Britaniji i Australiji.

OBJAVLJENA JEZIVA SNIMKA: Bombaš potapšao dijete, ušao smireno u crkvu pa se raznio

“Većina napadača si visoko obrazovani ljudi i potječu iz obitelji srednje ili više klase. Financijski su neovisni, a njihove obitelji su financijski stabilne. Vjerujemo da je jedan od bombaša samoubojica studirao u Velikoj Britaniji, a moguće da je kasnije diplomirao u Australiji, prije no što se vratio na Šri Lanku”, kažu u ministarstvu obrane.

Jedan bivši vojni zapovjednik smatra kako su napadi bili planirani najmanje sedam godina.

Inozemne veze?

“Ako pogledate razmjer napada, razinu koordinacije i njihovu sofisticiranost, nije nevjerojatno misliti da postoje inozemne veze”, istaknula je američka veleposlanica na Šri Lanki Alaina Teplitz.

“Istraživanje povezanosti s inozemstvom bit će dio istraga”, poručila je i dodala kako u njima sudjeluju FBI i američka vojska.

“Naša nada je da će rezultat zajedničkih napora biti otkrivanje krivaca, suradnika i veza te da ćemo uspjeti spriječiti da se u budućnosti nešto ovakvo ponovi”.

Ona je to rekla nakon što je zamjenik ministra obrane Šri Lanke Ruwan Wijewardene zaključio da je prije napada bilo značajnih propusta obavještajne zajednice koja je primila upozorenja o mogućim napadima te da postoje svađe na najvišim razinama vlasti.

“To je ogroman propust u dijeljenju naših obavještajnih informacija”, kazao je Wijewardene.

“Moramo preuzeti odgovornost”.

Visoki dužnosnici namjerno prikrili informacije?

Predsjednik šrilankanskog parlamenta Lakshman Kiriella istaknuo je kako su visoki dužnosnici namjerno prikrili informacije o mogućim napadima.

“Neki obavještajci su namjerno sakrili informacije. One su bile tamo, no najviši sigurnosni dužnosnici nisu poduzeli odgovarajuće mjere”, kazao je Kiriella.

Dodao je kako su informacije o mogućim samoubilačkim napadima primljene od indijske obavještajne zajednice 4. travnja, a da je tri dana poslije bilo održano vijeće za nacionalnu sigurnost pod vodstvom predsjednika Maithripale Sirisena, no da se o tome nije dovoljno znalo.

Policija je ranije objavila da je broj mrtvih preko noći narasao s 321 na 359 ljudi, što je napade učinilo najsmrtonosnijima u povijesti jugoistoka Azije. Oko 500 ljudi je ozlijeđeno.

Ako se potvrdi povezanost s Islamskom državom, to će biti najsmrtonosniji napad u kojem je sudjelovala ta ekstremistička skupina.

Napadi u nedjelju ujutro ugrozili su relativni mir koji je postojao u većinski budističkoj Šri Lanki od građanskog rata između hinduističkih, etnički tamilskih separatista, završenog prije 10 godina.

Šri Lanka ima populaciju od 22 milijuna ljudi i kršćansku, muslimansku i hinduističku manjinu. Kršćani su dosad u većoj mjeri uspjeli izbjeći međuvjerske konflikte na otoku.

Pravna diploma

Islamska država je preko svoje novinske agencije Amaq u utorak objavila da je napade izvelo sedmero ljudi.

No Wijewardene tvrdi kako je zapravo bilo devetero bombaša samoubojica. Osmero ih je identificirano, a riječ je i o jednoj ženi.

“Većina bombaša su dobro obrazovani, iz dobrostojećih obitelji. Neki od njih su studirali u inozemstvu”, otkrio je dužnosnik ministarstva obrane.

“Za jednog znamo da je bio u Ujedinjenom Kraljevstvu, a potom je otišao u Australiju po pravnu diplomu. Inozemni partneri, uključujući UK, pomažu nam u ovim istragama”, dodao je.

Parlamentu je u utorak poručio da su za eksplozije odgovorne dvije islamističke skupine sa Šri Lanke – National Thawheed Jama’ut i Jammiyathul Millathu Ibrahi. U srijedu je otkrio da se u eksploziji na luksuzni hotel Shangri-La u Colombu raznio vođa jedne od dviju skupina.

Napadi su uzdrmali šrilankanske snage sigurnosti. Sirisena je u utorak najavio da će smijeniti dio obrambenih čelnika nakon kritika da su ignorirana upozorenja o napadima.

Od nedjelje je na ispitivanje privedeno sveukupno 60 ljudi, rekao je Wijewardene. Među njima je i jedan Sirijac, otkrivaju sigurnosni izvori. Policija je preko noći privela još 18 ljudi.

Noćne racije su izvedene i na području oko crkve sv. Sebastijana u Negombu, sjeverno od prijestolnice, gdje su u nedjelju ubijeni deseci ljudi, kazao je glasnogovornik policije.

Nepoznat broj ljudi uhićen je na zapadu Šri Lanke u kojem su se 2014. odvijali muslimanski nemiri.

Istrage se “provode svugdje, a strogo se kontroliraju muslimanska područja”, istaknuo je sigurnosni izvor.

Većina ubijenih u napadima su državljani Šri Lanke, no stradalo je i 38 stranca. Među njima su britanski, američki, australski, turski, indijski, kineski, danski, nizozemski i portugalski državljani. Ubijeno je i 45 djece.