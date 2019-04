MASAKR NA ŠRI LANKI PLANIRALI SU 7 GODINA? Cure nevjerojatne informacije, među krvnicima je bila i jedna žena

Iako Islamska država preuzima odgovornost, dokaza za to još uvijek nema, a iako se priča o napadima na crkve i hotele kao odmazdi za masovnu pucnjavu u džamiji u Christchurchu, neki ipak vjeruju da su napadi planirani dugi niz godina

Policija Šri Lanke danas je objavila kako su priveli još 18 osoba u vezi s napadima na crkve i hotele prošle nedjelje. Dok je odgovornost za napad, očekivano, preuzela Islamska država, broj mrtvih porastao je na 359, a broj ranjenih na oko 500.

Islamska država je, nakon preuzimanja odgovornosti, izjavila kako je napade izvelo sedam njihovih napadača, no nema nikakvih dokaza da iza napada stoji upravo ISIS. Ako se to ipak pokaže istinitim, bit će to jedan od njihovih najgorih napada izvan Iraka i Sirije.

Visoko obrazovani i financijski neovisni

Iz šrilankanskog ministarstva obrane kažu kako su za napade odgovorni redovi dviju tamošnjih ekstremističkih skupina National Thawheed Jama’ut i Jammiyathul Millathu Ibrahim. Zamjenik ministra obrane, Ruwan Wijewardene, tvrdi kako je među napadačima bila i jedna žena te da je jedan od njih vrlo vjerojatno studirao u Velikoj Britaniji i Australiji.

OBJAVLJENA JEZIVA SNIMKA: Bombaš potapšao dijete, ušao smireno u crkvu pa se raznio

“Većina napadača si visoko obrazovani ljudi i potječu iz obitelji srednje ili više klase. Financijski su neovisni, a njihove obitelji su financijski stabilne. Vjerujemo da je jedan od bombaša samoubojica studirao u Velikoj Britaniji, a moguće da je kasnije diplomirao u Australiji, prije no što se vratio na Šri Lanku”, kažu u ministarstvu obrane.

Jedan bivši vojni zapovjednik smatra kako su napadi bili planirani najmanje sedam godina.