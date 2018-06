MARTINA MLINAREVIĆ SOPTA OPERIRALA RAK DOJKE: ‘Život je kad kažeš “e nećeš, pi*** ti materina”‘

Književnica je u utorak u Mostaru predstavila knjigu imena ‘Huzur’ koja priča o suočavanju s najtežim ljudskim strahovima, borbi, sreći i miru kao cilju i potpunom ljudskom ispunjenju

Bosanskohercegovačka pjesnikinja, književnica i kolumnistica, jedna od omiljenih spisateljica u regiji, nedavno je objavila kako boluje od raka dojke. Operirana je u petak, a jučer se oglasila na svojem Facebook profilu. Otvoreno je kazala kako je proživjela najtežih 24 sata u životu.

Na pjesnikinji je napravljen zahvat mastektomije, operacija pomoću koje se uklanja tkivo dojke u svrhu liječenja ili prevencije od raka dojke. Sopta se dobro oporavlja i kaže: Preživjet ćemo, kao i milijun puta dosad.

‘Operacija je bila jučer, uz velike plućne komplikacije, obavještavam vas da sam dočekala jutro u svojih najtežih 24 sata u životu. Bez sise to izgleda upravo ovako, prsni koš je ravna šahovska tabla. Preživjet ćemo, kao i milijun puta dosad. Život je prodisati onda kad ti je plućna maramica strgana i uzdignut glavu kad kolabiraš nasred hodnika. I kažeš, e nećeš pi….timaterina! Ne može biti toliko loših okolnosti koliko živ čovjek može izgurati. Još ja moram. Biti i hodati. Hvala vam na svemu ovih dana, na svakoj poruci ljubavi, brige, na čitanju knjige, na kupovini knjige. Ja kao veliki idiot i neprevaziđeni idealista nemam prijavu i osiguranje u RH, a uputnicu iz mostarske bolnice je dobiti kao bos da jurišate na Himalaju, pa sve tri svoje operacije plaćam sama. Niste ni svjesni koliko je velik vaš kamenčić u mozaiku moje borbe. Hvala što ste moj život ponijeli u svoje živote, i što svaki put kad me držite u koricama osjećam kao da me držite za ruku’, objavila je.

Književnica je u utorak u Mostaru predstavila knjigu imena ‘Huzur’ koja priča o suočavanju s najtežim ljudskim strahovima, borbi, sreći i miru kao cilju i potpunom ljudskom ispunjenju, pše Radiosarajevo.ba.