MARS NAM NIKADA NIJE BIO BLIŽE: NASA objavila snimku slijetanja rovera – prizori su nadrealni 

Rover Perseverance u četvrtak je sletio na Mars kako bi započeo potragu za tragovima života na tom Crvenom planetu, a NASA je objavila video slijetanja.

Perseverance je sletio u krater Jezero, nazvan po općini u Bosni i Hercegovini, nazvan tako zbog sličnosti mjesta gdje se rijeka Pliva koja protječe kroz Jezero u BiH ulijeva u Plivsko jezero. Lokalitet Kratera Jezero na Marsu NASA je izabrala kao mjesto za spuštanje svog istraživačkog rovera zbog procjene da bi mogao sadržavati dokaze o davnom životu na tom planetu jer se vjeruje da predstavlja trag nekadašnjeg vodenog toka na njemu.

