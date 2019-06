MANIJAK KOJI JE POČINIO MASAKR U CHRISTCHURCHU NE SMATRA SE KRIVIM: Na Facebooku prenosio jezivo krvoproliće

Brenton Tarrant se suočio s 92 točke optužnice od kojih je jedna za terorizam, što je prvi put u povijesti Novog Zelanda

Australac optužen za ubojstvo 51 vjernika u dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu u ožujku izjasnio se u petak pred sudom da nije kriv po svim točkama optužnice. U napadu koji je prenosio uživo na Facebooku, ubojica naoružan poluautomatskim oružjem napao je muslimane koji su se okupili na molitvama petkom u dvjema džamijama u Christchurchu 15. ožujka. Riječ je o najgorem mirnodopskom zločinu u povijesti Novog Zelanda.

Pratio suđenje putem kamere

Brenton Tarrant (29) je putem video linka sudjelovao na raspravi, a njegovi odvjetnici objavili su da se izjašnjava kako nije kriv. Sudac Cameron Mander rekao je da će suđenje početi 4. svibnja sljedeće godine. On je dodao da sud inače pokušava početi suđenja u roku od godine dana, no “zbog razmjera i kompleksnosti ovog slučaja to je predstavljalo izazov”. Sljedeća rasprava zakazana je za 16. kolovoza, a do tada će Tarrant ostati u zatvoru.

Tarrant se suočava s 92 točke optužnice, pošto dodana i točka za terorizam, a riječ je o prvoj optužbi za terorizam u povijesti Novog Zelanda. On je stajao ispred kamere u strogo čuvanom zatvoru u Aucklandu, a u sudnici je bilo oko 80 pripadnika muslimanske zajednice iz Christchurcha koji su uglavnom u tišini pratili raspravu.

