‘MAMA IDEŠ U ZATVOR!’: Bivša Trumpova savjetnica optužena da je objavila fotku polugole maloljetne kćeri

Bivša savjetnica Bijele kuće Kellyanne Conway optužena je da je na Twitteru objavila fotografiju svoje kćeri tinejdžerice Claudie Conway u toplesu, javlja Huffington post.

Društveni mediji eruptirali su u ponedjeljak navečer nakon što je Conwayičin račun, @KellyannePolls, navodno podijelio Fleet koji prikazuje djelomično golu 16-godišnju Claudiju. Slika je u međuvremenu izbrisana.

Rasplet situacije nastavio se na TikToku, gdje Claudia često objavljuje postove o događajima u svojoj obitelji. Tijekom prošle godine tinejdžerica je dijelila videozapise koji, čini se, pokazuju njezin buran odnos s roditeljima, Kellyanne Conway i odvjetnikom Georgeom Conwayem koji je glasni protivnik bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

OVO JE NAJSTRAŠNIJA ŽENA SVIJETA: Radoholičarka koja uopće ne spava, gazi preko svega, a šefuje čak i Donaldu Trumpu

Nakon što su komentatori na Claudijinim objavama napisali da je računu Kellyanne Conway podijelila njezinu fotografiju u toplesu, tinejdžerica je snimila video zapis poručujući pratiteljima: “Ne znam je li ovo šala ili ne, ali stvarno se bojim” te se pitajući, “Je li ovo stvarno?”

U videozapisu koji je naknadno obrisan, Claudia je rekla obožavateljima: “Pretpostavljam da ju je slučajno objavila ili ju je netko hakirao. Ali nitko nikada ne bi imao takvu fotografiju, nikad. Dakle, Kellyanne, ideš u je*eni zatvor.”

PA TKO OVAKO SJEDI U OVALNOM UREDU? Trumpova savjetnica ponovno zgrozila javnost, pogledajte njezinu pozu

Amerrički savezni zakon “zabranjuje proizvodnju, distribuciju, primanje i posjedovanje slike dječje pornografije i svako kršenje saveznog zakona o dječjoj pornografiji ozbiljno je kazneno djelo”, a osuđenim počiniteljim prijeti ozbiljna zakonska kazna.

Glasnogovornik Twittera je rekao HuffPostu da će “tehnologijom proaktivno ukloniti sve slike koje krše Twitterova pravila”. Kellyanne Conway nije bila dostupna za komentar, a predstavnici Claudije Conway nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Claudia je također rekla obožavateljima u još jednom sada izbrisanom videu da prijave fotografiju ako ju uoče.

um can we please talk about abusive mother kellyanne conway leaking her 16 year old daughter's nudes in a fleet while claudia fights for emancipation… she is literally begging in MORSE FUCKING CODE for people to help her on tiktok pic.twitter.com/L58aW8eNqo

— sofie halili (@literallysofie) January 26, 2021