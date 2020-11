MALI TRAČAK NADE U VRIJEME PANDEMIJE: Hoće li nam brzo testiranje na Covid uistinu olakšati živote?

Dva tračka nade vide se na horizontu pandemije – cjepivo i brzi testovi. Hoće li nam ovo potonje olakšati život dok cjepivo ne bude u punoj primjeni? Brzi antigenski testovi potaknuli su optimizam svima, osobito gospodarstvenicima koji će moći opsežnije djelovati za vrijeme pandemije

I premda antigenski testovi daju brže rezultate od testova lančane reakcije polimerazom (PCR), imaju i svojih slabosti.

Kako brzi testovi djeluju?

Antigenski testovi ne zahtijevaju genetski materijal virusa kao PCR testovi, zbog čega se dulje čeka na rezultate, već molekule karakteristične za virus. Slično testu za trudnoću, rezultati se prikazuju na štapiću testa. Antigenske testove ne treba brkati s testovima na antitijela. Potonji pokazuju da je netko bio zaražen i da je razvio antitijela.

Koje su prednosti i mane?

Antigenski testovi manje su osjetljivi od PCR testova, ali brže daju rezultat – za svega 15 do 30 minuta. No neće otkriti virus u ranoj fazi zaraze, ali će zato u fazi u kojoj je pacijent vrlo zarazan to učiniti vrlo pouzdano. Negativan rezultat ne isključuje infekciju, posebno ako je količina virusa u organizmu mala.

Ima li studija o učinkovitosti antigenskih testova?

Istraživački tim u berlinskoj bolnici Charite testirao je sedam dobavljača i ustanovlio da se osjetljivost testa preklapa s količnim virusa. Drugim riječima, što je pacijent zarazniji, test će to prije otkriti.

Što kažu virolozi?

Antigenski testovi “mogu stvoriti prečice u postupku donošenja odluka u različitim područjima zdravstvene skrbi i pitanjima javnog zdravlja”, napisali su autori studije. Primjerice, mogu odlučiti o tomu kada će ukinuti karantenu. Ili mogu “zlata vrijediti” na ulazu u domove za starije, rekao je njemački virolog Christian Dorsten, dodajući da je preduvjet za to da budu što pouzdaniji. Autori pretpostavljaju i da će se kvalliteta antigenskih testova u skoroj budućnosti unaprijediti, prenosi agencija dpa.

Kako europske zemlje primjenjuju brze testove?

U nekima od njih već je organizirano masovno testiranje. Slovačka je tako ispitala sve građane starije od 10 godina i nakon toga za ograničeni broj posjetitelja dopustila otvaranje crkava, kina, kazališta, teretana i bazena. Prošli je vikend u talijanskoj regiji Južnom Tirolu provedeno brzo testiranje. Oko dvije trećine sudionika moglo je sudjelovati, dobrovoljno i besplatno. Španjolska upravo planira sličnu mjeru u širem području Madrida, regiji sa 6,6 milijuna stanovnika. Grad Zagreb počeo je u ponedjeljak besplatno antigensko testiranje, ali u usporedbi sa Slovačkom i Južnim Tirolom zasad se radi o vrlo malom kapacitetu testiranja, oko 1200 stanovnika dnevno.

Tko kontrolira kvalitetu testova?

Zasad samo proizvođač. Zemlje EU-a žele zajedničke standarde za takve testove. Europska komisija nedavno je objavila da će procijeniti kvalitetu različitih testova na tržištu.

Ima li testova koji se mogu ponijeti u kućnu apoteku?

Neke zemlje, poput Njemačke, ne dopuštaju prodaju testova za privatnu upotrebu. Druge, poput Sjedinjenih Država dopuštaju, ali samo uz liječnički recept. No virolozi upozoravaju da amaterska primjena testova može dati pogrešne rezultate, stvarajući tako ili lažan osjećaj sigurnosti ili paniku s druge strane.

Jesu li brzi testovi prilika za ekonomiju…?

Njemački zračni prijevoznik Lufthansa kupio je 250 tisuća brzih testova. “Uspješno testiranje svih putnika prije leta može biti ključ za oživljenje zračnog prometa”, rekla je članica uprave kompanije Christina Foerster. Lufthansa već provodi pokusna testiranja putnika, a u Njemačkoj ima i hotela koji nude brze testove.

.. i sektor kulture?

Ne još, kažu virolozi. Antigenski test samo dokazuje je li netko u tom trenutku zarazan ili ne. Ako je test negativan, ugrubo se procjenjuje da osoba nije zarazna idućih dva do šest sati.

U nekim situacijama to može malo olakšati život. Primjerice, test bi bio primjenjiv za posjete domu za starije, za umjereno duge letove, ali ne i za koncerte. Naime, ondje bi velik broj medicinskog osoblja u kratkome roku trebao provesti i obraditi preveliku količinu testova.