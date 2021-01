MALČANSKI BERBERIN PROVEST ĆE OSTATAK ŽIVOTA IZA REŠETAKA: Dobio je doživotnu kaznu zbog otmice i silovanja 12-godišnjakinje

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin osuđen je na doživotni zatvor zbog otmice i silovanja 12-godišnje djevojčice krajem 2019. godine u blizini Niša

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski berberin, prva je osoba u Srbiji koja je osuđena na doživotnu kaznu zatvora, nakon što su 2019. donesene izmjene Kaznenog zatvora koje predviđaju takvu kaznu za silovatelje i ubojice djece. Sud ga je osudio na 11 godina zatvora za otmicu 12-godišnje djevojčice krajem 2019. te na doživotni zatvor zbog silovanja u produljenom trajanju, javlja Blic.

On je djevojčicu oteo rano ujutro 20. prosinca 2019. u selu Brzi Brod kad je išla u školu. Predstavio joj se kao novi električar u njenoj školi te je tako namamio u auto koji je večer prije ukrao u Malči. Djevojčica je pronađena u teškom stanju nakon devet dana u kući u selu Pasjača, a Malčanskog berberina je policija uhvatila na groblju u Malči tjedan dana kasnije.

MALČANSKI BERBERIN OSPORIO POLA OPTUŽNICE: Počelo suđenje monstrumu iz okolice Niša; dovezli ga na sporedni ulaz

Život iza rešetaka

Inače, Jovanović je iza rešetaka proveo čak 22 godine zbog silovanja, krađa i prijevara. Još 1996. dobio je 10 godina zatvora zbog silovanja djevojke i 14-godišnjakinje te prijevare. Pred kraj kazne je na uvjetnom dopustu silovao 12-godišnjakinju iz Niša, dok je djevojčicu iz Gornje vrežine pokušao silovati. Obje je ošišao škarama zbog čega je i dobio svoj zloglasni nadimak. Godinu dana kasnije je za ta nedjela dobio 15 godina zatvora, ali je na slobodu izašao 2018. nakon što mu je smanjena kazna.

U listopadu te godine uhićen je pod optužbom da je uznemiravao i proganjao žene i maloljetnice na društvenim mrežama. U ožujku 2019. godine je dobio pet mjeseci zatvora zbog uznemiravanja na društvenim mrežama, no za proganjanje je oslobođen. No, on je toliko proveo u pritvoru, pa je praktički pušten na slobodu.

NASTAVAK SUĐENJA ‘MALČANSKOM BERBERINU’: Pedofil došao skriven od javnosti, majka žrtve poručila: ‘On je čovjek bez duše’

Psihopatska struktura ličnosti

Na jednom od suđenja Jovanović je priznao da ga šišanje seksualno uzbuđuje. Vještaci neuropsihijatri su utvrdili da nije psihički bolestan, ali ima psihopatsku strukturu ličnosti. Još 2006. su ocijenili da je sposoban ponoviti kaznena djela čim se nađe na slobodi.