MALČANSKI BERBERIN OPISAO ŠTO JE UČINIO MONIKI: U zemunici djevojčicu odmah napao, a nakon što je završio iživljavanje, spavao je s njom u vreći

Opasni pedofil iz Srbije, Ninoslav Jovanović, javnosti poznatiji kao Malčanski berberin, pred službenim je organima priznao zločin koji je napravio i istražiteljima potanko opisao što se događalo u tih desetak dana kada je oteo 12-godišnju Moniku Karimanović. Podsjetimo, ovaj osuđivani silovatelj i pedofil djevojčicu je oteo 20. prosinca kada je išla u školu. Izvor blizak istrazi tvrdi da je riječ o pravom inteligentnom zlikovcu i manipulatoru.

“On je kazao da je od lipnja 2019. živio u zemunici jer je napustio kuću zbog svađe s roditeljima. Rekao je da je hranu krao od mještana Malče, pa je 20. prosinca otišao do kuće jednog rođaka u namjeri da pronađe nešto za jesti. U dvorištu je vidio auto i odmah ga je odlučio ukrasti. Znao je gdje stoje ključevi, vidio je da nikog nema u kući pa je uzeo automobil. Vozio se besciljno do Brzog Broda kada je vidio djevojčicu sa školskim ruksakom pa ju je odlučio oteti. Rekao je da je električar koji treba nešto napraviti u njezinoj školi i zamolio je da mu pokaže put. Djevojčica se dvoumila, ali ju je on uvjerio da uđe u vozilo. Kada je shvatila da je ne vozi prema školi pobunila se, ali joj je on kazao da je njezin otac ukrao neke dragocjenosti i da je zato oteta”, ispričali su za Telegraf izvori bliski istrazi.

Djevojčicu je odmah odveo u zemunicu i tamo se iživljavao nad njom

Opasni pedofil je Moniku odveo u zemunicu u Malči i tamo je odmah napao. Poslije iživljavanja je s djevojčicom prespavao u vreći te je ujutro namjeravao vozilom nastaviti put. Međutim, kada je krenuo, vozilom je udario u drugi automobil i onesposobio svoj pa su put nastavili pješke.

“Namjera mu je bila stići do Orešca, do kuće šogora njegova brata za koju je znao da je prazna. Tog popodneva, jedan mještanin Niševca ga je vidio s djetetom na pruzi u ovom selu, ali to nije prijavio sve do 25. prosinca kada je policija objavila njegovu fotografiju. Jovanović je kazao da je preko Palilule stigao u Svrljiški Miljkovac gdje je s djevojčicom prespavao u štali. Sutra je od jednog mještanina tražio bocu vode i pitao kako da stigne do Orešca. Čovjek mu je pokazao put i oni su tamo stigli 22. prosinca popodne. Kako u toj kući nitko ne živi, nije bilo hrane pa je provalio u susjednu kuću odakle je ukrao neku ribu i kolače. Nakon što su jeli, djevojčicu je opet napao, šišao je i radio joj nezamislive stvari”, navode sugovornici za Telegraf.

Djevojčica je pokušala pobjeći, ali bezuspješno

Sirota i izmučena Monika je sutra iskoristila njegovu nepažnju pa je pobjegla na ulicu. Nažalost, otmičar ju je uhvatio i zaprijetio joj da će joj ubiti roditelje ako ponovno to pokuša učiniti.

“Nastavili su se kretati iako tada još nisu znali da ih traži policija. Produžili su do sela Belanovac gdje su također prenoćili. Nije znao da je tražen sve do 25. prosinca kada je vidio helikopter. Rekao je da su im policija i žandarmerija nekoliko puta bili blizu te da je jednom pomislio da su otkriveni jer se helikopter spustio nisko. Zato je odlučio da se vraća prema Svrljigu jer je znao da je tražen na području Knjaževca. S djevojčicom je 28. prosinca stigao u Pasjaču, rodno selo njegove majke i smjestio se u kuću za koju je znao da je napuštena. Sutradan ga je tamo zatekao vlasnik kuće Emil Živić. Tada je pobjegao, ali nije odveo djevojčicu”, govore izvori.

Kako pišu tamošnji mediji, pedofil je iz Pasjače pobjegao prema Niškoj Banji gdje se skrivao po selima, no odlučio se vratiti jer mu se bilo lakše kretati po poznatom prostoru. Telegrafovi izvori bliski istrazi kažu da je sve do uhićenja Jovanović bio u Malči te se skrivao po zemunicama i štalama. Međutim, primijetio ga je Petar Cekić pa ga prijavio policiji. Berberin je priveden na tamošnjem groblju.

Vrhunski manipulator

Izvori upoznati s istragom kažu da je Jovanović sve priznao jer je dobro upoznat sa činjenicom da se to uzima kao olakotna okolnost prilikom izricanja kazne jer je već dva puta osuđivan za ista djela. Izvor kaže da je riječ o vrhunskom manipulatoru koji je izuzetno inteligentan pa odlično zna što mu može koristiti pa se tako i ponaša. Da je riječ o teškom zlikovcu pokazuje i to da je Jovanović jednog mještanina Malče označio kao svog saveznika koji mu je navodno pomagao tijekom bijega.

“Ustanovljeno je da čovjek nema nikakve veze s njim, a da ga je naveo kao pomagača samo da bi mu se osvetio jer ga je jednom prilikom istukao”, zaključuje izvor.

