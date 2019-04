MALA EUROPSKA ZEMLJA KOJU MUČE BALKANSKI KRIMINALCI: Srbin je ubio ‘kralja’ biznisa, događaju se čudne nesreće, a sada je uhićen i jedan Hrvat

Nakon ekspaznije legalnih poslova na Malti koje su objeručke prihvatili Srbi, sve je više događaja u malteškom podzemlju koje se povezuje s ovim prostorima

Crna kronika malteških mediji u posljednje se vrijeme često bavi srpskim državljanima. Cvetko Živković (37) i Zvonko Čelić (42) iz Srbije nedavno su uhićeni zbog posjedovanja 65 kilograma marihuane te im je određen pritvor. Uhvaćeni su nakon policijske racije poslije višetjednog praćenja, a zajedno s njima uhićeni su i jedan Hrvat i Maltežanin.

Ekspanzija Srba na Maltu počela je još u prošlom stoljeću kada se na tom otoku dogodio građevinarski bum, piše Blic. No, s godinama su tu počeli odlaziti i srpski kriminalci, kojima je pogodovao laki ulazak u zemlju, slabe kontrole i lako dobivanje boravišne vize.

Osim u građevinarstvu, Srbi rade u poslovima u ugostiteljstvu te osiguranju raznih objekata i klubova. Koliko su Srbi rasprostranjeni u ovoj zemlji, svjedoči da navijači Partizana čak imaju i grupu “Grobari Malta”. U 2017. Malta je izdala 10.974 boravišne dozvole strancima koji su prvi put zatražili taj dokument, a najviše dozvola, 2.033 dobili su državljani Srbije.

Ubojstvo kralja Malte

Bojan Čmelik (35) iz Srbije je prošlog ljeta osuđen jer je ubio malteškog biznismena i milijunaša Huga Chetcutija. Motiv ubojstva bio je taj što je Čmelik prethodno optušten s posla. Prije toga je pratio Chetcutija te vrebao u lokalu prateći svoju žrtvu. U jednom mu je trenutku prišao, zagrlio ga i zario mu nož u trbuh, piše Blic.

Nakon toga je Čmelik krenuo u bijeg, ali policija ga je uhvatila nekoliko ulica dalje i privela prilikom čeka je ozlijeđen jedan policajac, a ubojica je na kraju svladan elektro šokerom.

Chetcuti je bio poznat i kao “kralj Malte”, a mediji su pisali i kako je njegovo ubojstvo bilo naručeno.

Misteriozne smrti

Dragoljub Kristić (27) iz Grocke ubijen je u stanu na Malti. Jednim ubodom nožem u srce ubio ga je Bugarin čiji identitet nije objavljen, a do svađe je navodno došlo zbog glasne muzike.

Intrigantni su misteriozni slučajevi smrti Srba na Malti, piše Blic. Novosađanin Mihajlo Petrović pronađen je mrtav u stanu na sjeveru Malte, nakon višednevne potrage obitelji. Premda su prve informacije govorile kako nije riječ o nasilnoj smrti, javnost nikad nije bila obaviještena o tome kako je Petrović umro.

‘Grobari Malta’

Igrač američkog nogometa Nikola Stojanović (29) umro je pod sumnjivim okolnostima, a njegovo je tijelo pronađeno na marini na Malti. Neslužbene informacije tamošnje policije govore kako je upao u more pod utjecajem alkohola i droga. No, Stojanovićev trener to je negirao kazavši kako ovaj nikad nije uzimao droge i alkohol.

Marko Ivezić pronađen je lani mrtav u moru na Malti gdje je radio kao kuhar. Policija je sumnjala na ubojstvo, te je pokrenuta istraga, a Blic piše kako se pričalo i kako je Ivezić pripadnik navijačke grupe “Grobari Malta”.