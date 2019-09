MAJKA OPTUŽENA ZA ZANEMARIVANJE POSVOJENE KĆERI (10): ‘Natalia nije dijete, ona je sociopat od 22 godine. Sipala mi je izbjeljivač u kavu i htjela me ubiti!’

Majka tvrdi da je malena Natalia zaprijetila da će ubiti njenog tadašnjeg muža u snu, da ju je gurnula prema električnoj ogradi i sipala izbjegljivač u kavu

Kristine Barnett (45) i njen suprug Michael Barnett (43) posvojili su djevojčicu iz Ukrajine kojoj je dijagnosticirana nanosomija (patuljasti rast), a majka tvrdi da zapravo nije riječ o djetetu nego o psihopatu i sociopatu koji ju želi ubiti. Majčina bizarna priča zvuči kao radnja filma “Siroče” u kojoj se osoba pretvara da je dijete, a nakon usvajanja terorizira novu obitelj. Liječnik koji je djevojčicu Nataliju Grace pregledao 2010. godine kada je tek došla u obitelj, utvrdio je da ima osam godina. No, majka joj je godine zakonski promijenila godine pa 10-godišnja djevojčica sada ima 22 godine.

Supružnici su odbacili djevojčicu pa se iz SAD-a preselili u Kanadu. Kako piše Mirror, nakon što je majka optužena za zanemarivanje, Kristine je krenula s tvrdnjama da je Natalia prevarantica koja se pretvara da je dijete. Tvrdi da je Natalia zaprijetila da će ubiti njenog tadašnjeg muža u snu, da ju je gurnula prema električnoj ogradi i sipala izbjegljivač u kavu. “Govorila je da želi ubiti članove naše obitelji, zamotati ih u deku i smjestiti ih u dvorište”, tvrdi Kristine.

U intervjuu za WISH TV Kristine je izjavila da je Nataliji dijagnosticirana psihopatija i sociopatija. Kristine poriče da je zanemarila Nataliju i tvrdi da je ona odrasla osoba koja nije bila dijete ni kada je posvojena. Majka govori da je Natalia sa šest godina imala menstruaciju i to pokušala prikriti kao i zube odraslih te stidne dlake. Prema majčinoj priči, liječnici koju su pregledavali Nataliju zaključili su da pati od teške psihološke bolesti koja se može dijagnosticirati samo kod odraslih. Kristine tvrdi da je bolest dovela do toga da je Natalija skakala s automobila u pokretu i razmazala krv po ogledalima.

Nakon što joj je majka promijenila godine, ostavila ju je 2013. u unajmljenom stanu u Indiani, a obitelj se sa dva sina preselila u Kanadu. Otac Michael priznao je policiji da su on i supruga promijenili Natalijine godine u 22 iako su liječnici rekli da je maloljetna.