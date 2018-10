MAJKA I SESTRA SLUČAJNO UPUCANOG BICIKLISTA: ‘Počeo me silovati kad mi je bilo osam; žao mi je što nije više patio’

“Zaslužio je da ga se ubije kao životinju”, rekla je žrtva

Kada je britanski biciklist Marc Sutton (34) preminuo, nakon što ga je zabunom ustrijelio lovac, nitko nije mogao očekivati kako će njegova obitelj otkriti mračnu tajnu koja je šokirala sve koje je Marc poznavao, piše Daily Mail.

Nakon nesreće na društvenim mrežama bilo je puno dirljih poruka u kojima se ponavljalo kako je unesrećeni bio ljubazan, tvrdoglav i marljiv. Ipak, njegova majka i sestra imaju potpuno drugačiju i puno mračniju priču koja je bacila novo svjetlo na to tko je zapravo Marc Sutton.

Šest godina u Francuskoj

Marc je prije šest godina preselio u Francusku te je tamo s partnericom Jo Watts vodio restoran. Jo, slomljena iznenadnom smrću partnera naglasila kako je on bio brižna osoba s kojom je željela osnovati obitelj. Ta osoba za Marcovu sestru i majku, čista je nepoznanica.

Sestra nije jedina žrtva

Katie Toghill (32), sestra žrtve, ispričala je kako ju je brat počeo silovati kada je imala samo osam godina.

“Prijetio mi je da će me ubiti ako nekome kažem, da će me svi mrziti i da mi nitko neće vjerovati. Znala sam da je to pogrešno, znala sam da mi ne smije to raditi. Nisam znala da je to silovanje, ali sam znala da nije normalno ponašanje brata i sestre. Kasnije sam bila u šoku”, rekla je Katie.

No ona nije jedina, za britanski Sun još je jedna žena, čiji podaci nisu poznati javnosti, priznala da ju je Sutton silovao čak sto puta.

“Zaslužio je da ga se ubije kao životinju”, rekla je žrtva smatrajući kako je to što se dogodilo Suttonu karma.

Problematičan od malih nogu

Ni majka žrtve nema puno bolje iskustvo. Rekla je da joj je sin bio problematičan od malih nogu te da je već s 11 godina uhićen zbog prijetnji nožem drugom djetetu. Ona je rekla da ga je rodila, ali da je čudovište te joj je jedino žao što se nije više patio.

Unatoč teškim optužbama, Marcov otac, djevojka i prijatelji ne žele vjerovati u ono što pričaju žrtvina majka i sestra već se drže priče kako je riječ o lažnim optužbama i zlim pričama uzrokovanim narušenim obiteljskim odnosima.