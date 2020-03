MAJKA GRETE THUNBERG PROGOVORILA O SVOJOJ KĆERI: ‘Polako je nestajala u nekakvoj tami. Prestala se smijati. Prestala je govoriti’

Majka Grete Thunberg o problematičnom odrastanju svoje kćeri: ‘Polako je nestajala u nekakvoj tami. Prestala je svirati klavir. Prestala se smijati. Prestala je govoriti. I prestala je jesti’

Nevjerojatnu transformaciju Grete Thunberg iz gotovo nijeme 11-godišnjakinje u najsnažniji glas koji upozorava na klimatsku krizu otkrila je u emotivnoj priči njezina majka, operna pjevačica Malena Ernman. Opisala je kako je njezinoj kćeri dijagnosticiran autizam te kako joj je aktivizam pomogao da prebrodi poremećaj prehrane, prenosi The Guardian.

Ernman piše o prvim simptomima autizma u odlomcima objavljenim u časopisu Observer iz knjige obitelji Thunberg. “Polako je nestajala u nekakvoj tami”, tvrdi Ernman. “Prestala je svirati klavir. Prestala se smijati. Prestala je govoriti. I prestala je jesti.”

Ova proslavljena švedska operna pjevačica i njezin suprug Svante Thunberg, glumac, vodili su borbu kako bi nadvladali šutnju svoje kćeri koja je odbijala jesti sve osim sitnih količina riže, avokada i njoki. Izgubila je 10 kilograma za dva mjeseca i gotovo je završila u bolnici. Ipak, nakon što se Thunberg vratila u školu, njezin je otac shvatio da su je maltretirali. “Škola nije suosjećajna”, piše Ernman. „Njihovo razumijevanje situacije je drugačije. Prema mišljenju škole Greta si je sama kriva.”

BBC SNIMA DOKUMENTARNU SERIJU O GRETI THUNBERG: Pratit će njezino odrastanje i međunarodnu borbu protiv klimatskih promjena

Dijagnoza psihijatra

Greta je uskoro vratila nešto kilograma, a psihijatri su joj nakon procjene postavili dijagnozu “visoko funkcionalnog” autizma, što Ernman opisuje kao Aspergerov sindrom, kao i opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Počela se upoznavati s problemom klimatske krize, pri čemu se ključni trenutak dogodio tijekom filma prikazanog u razredu o smeću u oceanima, „otoku plastike“ u južnom Tihom oceanu. No, nakon predavanja, dok je Thunberg bila zabrinuta, drugi su učenici bili su oduševljeni nastavnikovim putovanjem u New York i letom za Tajland i Vijetnam.

“Greta nije mogla pomiriti ništa od toga s onim što je upravo vidjela”, piše njezina majka. “Vidjela je ono što mi ostali nismo htjeli vidjeti. Kao da je golim okom mogla vidjeti našu emisiju CO2. ”

GRETA THUNBERG U DAVOSU PONOVNO PROZVALA SVJETSKE ČELNIKE: ‘Znanost i glas mladih nisu u središtu rasprave, a trebali bi biti’

Prvi štrajk u školi

U ljeto 2018. Thunberg je pokrenula svoj prvi štrajk u školi i postavila ručno izrađeni plakat ispred ureda švedskog premijera. Kad su joj se pridružili drugi aktivisti, otac ju je pokušao nagovoriti da se vrati kući, svjestan emocionalnih posljedica koje to ostavlja na nju. Međutim, ona je to odbila, a vrijeme s drugim ljudima na nju je imao neočekivan utjecaj. Trećeg dana aktivist Greenpeacea ponudio je Greti nešto veganske tajlandske tjestenine što je ona malo po malo pojela do kraja.

Očekuje se da će Thunberg ovog tjedna doći u Veliku Britaniju i sudjelovati na prosvjedu mladih u Bristolu. Organizatori su njezino prisustvo na Bristol Youth Strike 4 Climate u petak dočekali s oduševljenjem. “Svi smo uzbuđeni – svi su toliko uzbuđeni na pomisao da će čuti njezin govor”, rekla je Milly Sibson, koja, poput Thunberg, ima 17 godina. “Voljela bih da dobijem priliku upoznati je jer je ona osnivačica ovog pokreta i toliko je važna za njega – ona je idol iako je mlađa od mene.”