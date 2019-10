MAJKA GA KAO BEBU OSTAVILA U KREVETIĆU I OTIŠLA PITI: Dječak koji je u požaru ostao bez nogu postao skejterska zvijezda

Ovaj dječak bez nogu je maher na skateboardu kojeg je na Instagramu čak pohvalila legenda skejtanja Tony Hawk

Dok je bio jednogodišnja beba, Maksim Abramov iz Rusije izgubio je obje noge u požaru. Kako piše Russia Beyond, spletom užasnim okolnosti zapalili su se njegov krevetić i madrac. Osim što ga je majka alkoholičarka odbacila, kao i baka, on je deseti rođendan proslavio u novoj obitelji te je opet dospio u središte pozornosti. Zašto? Ovaj dječak bez nogu postao je maher na skateboardu kojeg je na Instagramu pohvalila čak i legenda skejtanja Tony Hawk.

Nesreća koja mu je promijenila život dogodila se na istoku Sibira, u Blagoveščensku, krajem ožujka 2011. Kobnog jutra dječaka je njegova majka, 28-godišnja Galina Abramova, ostavila samog kod kuće, a ona je otišla na nekoliko pića kod prijateljice. U kući je bilo hladno i majka je prije odlaska ostavila uključenu grijalicu kraj dječjeg krevetića. Nije je bilo oko četiri sarfa. Za to vrijeme Maksim je povukao grijalicu za kabel i dovukao ju sebi u krevet. Dok se majka vratila kući, sve je bilo u plamenu. Dječak je bio živ, ali je zadobio opekline četvrtog stupnja jer su krevet i madrac gorjeli.

Užasne djetetove krikove i sukljanje dima vidjela je i čula susjeda Svetlana Cukanova. Ona kaže da se majku Galinu nije moglo vidjeti nakon tragedije i da dječaka nikada nije posjetila. Susjeda Cukanova kaže da nije odlazila kući te da je počela izlaziti samo noću i da je počela opet piti. Njoj su oduzeta roditeljska prava i osuđena je na tri godine zatvora. No, dječaka se nije odrekla samo majka, nego je to učinila i baka uz riječi: “Svima nam je teško, ali on više ne može stati na noge. Meni to uopće ne treba”.

Maksimova nova obitelj

Maksim je izašao iz bolnice, a ubrzo su mu pronašli i posvojitelje. Nakon bolnice trebalo mu je skupo liječenje. Njegova nova majka, Ina Lalav, kazala je 2012. da je dječaku potrebno najmanje 18 operacija. Samo jedna od njih stoji 30.000 eura. Mališan se preselio u Sankt-Peterburg te u novoj obitelji stekao sestru Natašu.

Osim obitelji koja mu pruža ljubav i pažnju, Maksim ima i dva trenera plivanja, pedagoga za crtanje, trenera za skejtanje, ali i osobnog vozača, piše Russia Beyond. Pavel Muškin, Maksimov trener skejtanja kazao je da je za dječaka skejtanje riješilo mnoge probleme. Od 2016. Muškin trenira dječaka, a osim što ga podučava skejtanju, on mu pomaže sa snimanjem i montiranjem videa za Instagram te je odgovoran za odnose s medijima.

Kada se tek upoznao s trenerom, Maksim je već mogao stajati na skejtu. Kako trener Muškin kaže, nije volio ni kolica ni proteze.

Tony Hawk ga proslavio na Instagramu

U vrijeme kada se upoznao s trenerom, Maksim nije znao za trikove koji se mogu izvoditi na skejtu poput klizanja niz ogradu, okreta u zraku itd. Tada je trener dječaku, preko interneta, pokazao djecu skejtere poput njega iz Brazila i SAD-a pa se i on na kraju odlučio okušati u tome. Inače, Maksim je prvo dijete s invaliditetom s kojim je trener Muškin radio. Prepričava da su s običnim treninzima počeli dvaput tjedno. No, tek su nekoliko mjeseci krenuli s intenzivnijim vježbama. Kako bi ga motivirao, prepričava Muškin, počeo je raditi snimke s Maksimom i objavljivao ih je na Instagramu.

Dječak koristi malo drugačiju tehniku koja je prilagođena njemu, no skejtanje je, kako objašnjava trener, individualan sport u kojem se stalno smišljaju novi trikovi i to bez ograničenja. Nitko nije očekivao da će skejterska legenda Tony Hawk objaviti snimku s Maksimom Abramovom. To je bio prvi put da je Hawk objavio snimku s nekim skejterom iz Rusije, a samo sat vremena nakon te objave dječak je skupio 15.000 pratitelja na Instagramu. Do sada ih ima već 40.000. Maksimov trener kaže da je dječak u to vrijeme prolazio kroz teško razdoblje zato što su trikovi nisu odmah polazili od ruke. Ipak, poslije Hawkove objave Maksim je počeo vjerovati u sebe.

“Donedavno se on nije rado prihvaćao teških zadataka: gubio je zanimanje čim mu nešto ne bi uspjelo iz prvog ili drugog pokušaja. Ali sada se to postupno mijenja: shvatio je da su ljudima trikovi koje on radi zanimljivi i počeo je ozbiljnije shvaćati vježbanje”, rekao je trener za Russia Beyond.

Dječakova iznenadna popularnost

Maksim svoje školovanje provodi u obrazovnom centru koji je osnovala njegova posvojiteljica Ina Lalav. Trener kaže da roditelji nisu uspjeli upisati dječaka u običnu školu, a obrazloženje škole bilo je da nema mjesta. U nekim su im školama doslovno rekli da je želja nekih roditelja bila da djeca ne idu u školu s takvim dječakom. Riječ je o utjecajnim roditeljima jer je Maksimova imućna obitelj htjela svog sina upisati u školu za djecu bogatih obitelji. Niti u običnoj školi, niti u onoj za bogate za Maksima nije bilo mjesta.

Godine 2016. Maksim se na ruskom Plavom kanalu susreo s Nickom Vujičićem, poznatim Australcem srpskog podrijekla koji se rodio bez udova. Lani je ruski patrijarh Kiril Maksimu poklonio vlastoručno napravljen križić, a iste je godine dječak nastupio u Moskvi na svjetskom prvenstvu u skejtanju skupa s drugom talentiranom djecom, no za sada je izvan konkurencije. Dječaku ova popularnost uopće ne pada teško. On o svojim željama rado govori pa tako kaže da bi volio nastupiti na Olimpijadi.

“Imam se čime pohvaliti. Zasad nemam nagrada, nisam osvojio ni zlato ni srebro. Još nisam sudjelovao na Olimpijadi, ali želim to”, rekao je u intervjuu za Prvi kanal. Da ne bi sve ostalo samo na željama i riječima, Maksimove pripreme za Olimpijadu već su počele – dječak je već u listopadu posjetio Nižnji Novgorod gdje je otvoren novi teren za skejtanje. Upravo će se tamo iduće godine održati Europsko prvenstvo u skejtanju.